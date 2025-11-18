SeñalesSecciones
XAU BreakOut Orders Darwinex
Edmund Patrick Simons

XAU BreakOut Orders Darwinex

Edmund Patrick Simons
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 34%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
116
Transacciones Rentables:
84 (72.41%)
Transacciones Irrentables:
32 (27.59%)
Mejor transacción:
4 323.59 USD
Peor transacción:
-3 447.20 USD
Beneficio Bruto:
72 961.00 USD (21 315 pips)
Pérdidas Brutas:
-39 093.29 USD (9 548 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (12 443.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15 711.87 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
0.34%
Carga máxima del depósito:
96.04%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
6.33
Transacciones Largas:
72 (62.07%)
Transacciones Cortas:
44 (37.93%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
291.96 USD
Beneficio medio:
868.58 USD
Pérdidas medias:
-1 221.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-3 224.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 210.89 USD (2)
Crecimiento al mes:
13.01%
Pronóstico anual:
157.82%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 968.10 USD
Máxima:
5 347.02 USD (4.90%)
Reducción relativa:
De balance:
5.09% (5 204.68 USD)
De fondos:
1.76% (2 400.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 323.59 USD
Peor transacción: -3 447 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +12 443.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 224.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
otros 1...
No hay comentarios
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 02:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
