- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
116
盈利交易:
84 (72.41%)
亏损交易:
32 (27.59%)
最好交易:
4 323.59 USD
最差交易:
-3 447.20 USD
毛利:
72 961.00 USD (21 315 pips)
毛利亏损:
-39 093.29 USD (9 548 pips)
最大连续赢利:
16 (12 443.20 USD)
最大连续盈利:
15 711.87 USD (12)
夏普比率:
0.25
交易活动:
0.34%
最大入金加载:
96.04%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
6.33
长期交易:
72 (62.07%)
短期交易:
44 (37.93%)
利润因子:
1.87
预期回报:
291.96 USD
平均利润:
868.58 USD
平均损失:
-1 221.67 USD
最大连续失误:
8 (-3 224.98 USD)
最大连续亏损:
-5 210.89 USD (2)
每月增长:
13.01%
年度预测:
157.82%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
2 968.10 USD
最大值:
5 347.02 USD (4.90%)
相对跌幅:
结余:
5.09% (5 204.68 USD)
净值:
1.76% (2 400.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 323.59 USD
最差交易: -3 447 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +12 443.20 USD
最大连续亏损: -3 224.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 848
|
FBS-Real
|10.00 × 1
