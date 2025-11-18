- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
84 (72.41%)
損失トレード:
32 (27.59%)
ベストトレード:
4 323.59 USD
最悪のトレード:
-3 447.20 USD
総利益:
72 961.00 USD (21 315 pips)
総損失:
-39 093.29 USD (9 548 pips)
最大連続の勝ち:
16 (12 443.20 USD)
最大連続利益:
15 711.87 USD (12)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
0.34%
最大入金額:
96.04%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
6.33
長いトレード:
72 (62.07%)
短いトレード:
44 (37.93%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
291.96 USD
平均利益:
868.58 USD
平均損失:
-1 221.67 USD
最大連続の負け:
8 (-3 224.98 USD)
最大連続損失:
-5 210.89 USD (2)
月間成長:
13.01%
年間予想:
157.82%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 968.10 USD
最大の:
5 347.02 USD (4.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.09% (5 204.68 USD)
エクイティによる:
1.76% (2 400.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 323.59 USD
最悪のトレード: -3 447 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +12 443.20 USD
最大連続損失: -3 224.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
