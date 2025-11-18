シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / XAU BreakOut Orders Darwinex
Edmund Patrick Simons

XAU BreakOut Orders Darwinex

Edmund Patrick Simons
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 34%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
84 (72.41%)
損失トレード:
32 (27.59%)
ベストトレード:
4 323.59 USD
最悪のトレード:
-3 447.20 USD
総利益:
72 961.00 USD (21 315 pips)
総損失:
-39 093.29 USD (9 548 pips)
最大連続の勝ち:
16 (12 443.20 USD)
最大連続利益:
15 711.87 USD (12)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
0.34%
最大入金額:
96.04%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
6.33
長いトレード:
72 (62.07%)
短いトレード:
44 (37.93%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
291.96 USD
平均利益:
868.58 USD
平均損失:
-1 221.67 USD
最大連続の負け:
8 (-3 224.98 USD)
最大連続損失:
-5 210.89 USD (2)
月間成長:
13.01%
年間予想:
157.82%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 968.10 USD
最大の:
5 347.02 USD (4.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.09% (5 204.68 USD)
エクイティによる:
1.76% (2 400.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 323.59 USD
最悪のトレード: -3 447 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +12 443.20 USD
最大連続損失: -3 224.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
レビューなし
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 02:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください