Edmund Patrick Simons

XAU BreakOut Orders

Edmund Patrick Simons
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
68 (72.34%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (27.66%)
En iyi işlem:
3 821.03 USD
En kötü işlem:
-2 648.23 USD
Brüt kâr:
52 827.70 USD (16 339 pips)
Brüt zarar:
-34 410.42 USD (8 949 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (12 443.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 443.20 USD (16)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
3.44
Alış işlemleri:
59 (62.77%)
Satış işlemleri:
35 (37.23%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
195.93 USD
Ortalama kâr:
776.88 USD
Ortalama zarar:
-1 323.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3 224.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 210.89 USD (2)
Aylık büyüme:
6.55%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 968.10 USD
Maksimum:
5 347.02 USD (4.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 821.03 USD
En kötü işlem: -2 648 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12 443.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 224.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.64 × 656
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
