Edmund Patrick Simons

XAU BreakOut Orders Darwinex

Edmund Patrick Simons
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 34%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
84 (72.41%)
Убыточных трейдов:
32 (27.59%)
Лучший трейд:
4 323.59 USD
Худший трейд:
-3 447.20 USD
Общая прибыль:
72 961.00 USD (21 315 pips)
Общий убыток:
-39 093.29 USD (9 548 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (12 443.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 711.87 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
0.34%
Макс. загрузка депозита:
96.04%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
6.33
Длинных трейдов:
72 (62.07%)
Коротких трейдов:
44 (37.93%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
291.96 USD
Средняя прибыль:
868.58 USD
Средний убыток:
-1 221.67 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 224.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 210.89 USD (2)
Прирост в месяц:
13.01%
Годовой прогноз:
157.82%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 968.10 USD
Максимальная:
5 347.02 USD (4.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.09% (5 204.68 USD)
По эквити:
1.76% (2 400.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 323.59 USD
Худший трейд: -3 447 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12 443.20 USD
Макс. убыток в серии: -3 224.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
Weltrade-Real
7.37 × 846
FBS-Real
10.00 × 1
еще 1...
Нет отзывов
2025.12.24 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 02:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAU BreakOut Orders Darwinex
30 USD в месяц
34%
0
0
USD
134K
USD
18
97%
116
72%
0%
1.86
291.96
USD
5%
1:200
Копировать

