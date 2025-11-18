- Прирост
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
84 (72.41%)
Убыточных трейдов:
32 (27.59%)
Лучший трейд:
4 323.59 USD
Худший трейд:
-3 447.20 USD
Общая прибыль:
72 961.00 USD (21 315 pips)
Общий убыток:
-39 093.29 USD (9 548 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (12 443.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 711.87 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
0.34%
Макс. загрузка депозита:
96.04%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
6.33
Длинных трейдов:
72 (62.07%)
Коротких трейдов:
44 (37.93%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
291.96 USD
Средняя прибыль:
868.58 USD
Средний убыток:
-1 221.67 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 224.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 210.89 USD (2)
Прирост в месяц:
13.01%
Годовой прогноз:
157.82%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 968.10 USD
Максимальная:
5 347.02 USD (4.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.09% (5 204.68 USD)
По эквити:
1.76% (2 400.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 323.59 USD
Худший трейд: -3 447 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12 443.20 USD
Макс. убыток в серии: -3 224.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
|
Weltrade-Real
|7.37 × 846
|
FBS-Real
|10.00 × 1
Нет отзывов
