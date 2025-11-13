SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GarudaFinancial
Inggih Riandinata

GarudaFinancial

Inggih Riandinata
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
Exness-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
41
Gewinntrades:
30 (73.17%)
Verlusttrades:
11 (26.83%)
Bester Trade:
7.51 USD
Schlechtester Trade:
-5.38 USD
Bruttoprofit:
69.71 USD (69 690 pips)
Bruttoverlust:
-33.55 USD (33 559 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (18.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.09 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
0.10%
Max deposit load:
11.27%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
4.92
Long-Positionen:
27 (65.85%)
Short-Positionen:
14 (34.15%)
Profit-Faktor:
2.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-6.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.01 USD (2)
Wachstum pro Monat :
10.78%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7.35 USD (3.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.54% (7.35 USD)
Kapital:
2.17% (4.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.51 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

A disciplined, low-risk trading strategy designed for investors who prioritize capital protection and consistent growth.
The system operates with strict risk limits, predefined stop-loss on every trade, and intelligent trailing management—ensuring stable performance without martingale, grid, or aggressive recovery methods.

This strategy focuses on market structure, trend alignment, and volatility timing to capture clean entries with minimal drawdown.
Execution is systematic, emotionless, and built to meet professional standards required by prop firms and long-term capital allocators.

🔹 Key Advantages

- Max drawdown maintained below 5%
- Controlled and conservative risk framework
- No martingale, no grid, no averaging down
- One high-quality trade setup per day (on average)
- Smooth and steady equity curve
- Suitable for long-term investors seeking stability

A premium, institution-style approach to disciplined and sustainable trading.


- Exness Social Trading: Financial Freedom
Keine Bewertungen
2025.12.11 02:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 08:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 07:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 13:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 13:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GarudaFinancial
30 USD pro Monat
21%
0
0
USD
211
USD
8
92%
41
73%
0%
2.07
0.88
USD
4%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.