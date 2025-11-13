- Wachstum
Trades insgesamt:
41
Gewinntrades:
30 (73.17%)
Verlusttrades:
11 (26.83%)
Bester Trade:
7.51 USD
Schlechtester Trade:
-5.38 USD
Bruttoprofit:
69.71 USD (69 690 pips)
Bruttoverlust:
-33.55 USD (33 559 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (18.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.09 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
0.10%
Max deposit load:
11.27%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
4.92
Long-Positionen:
27 (65.85%)
Short-Positionen:
14 (34.15%)
Profit-Faktor:
2.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-6.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.01 USD (2)
Wachstum pro Monat :
10.78%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7.35 USD (3.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.54% (7.35 USD)
Kapital:
2.17% (4.14 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +7.51 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
A disciplined, low-risk trading strategy designed for investors who prioritize capital protection and consistent growth.
The system operates with strict risk limits, predefined stop-loss on every trade, and intelligent trailing management—ensuring stable performance without martingale, grid, or aggressive recovery methods.
This strategy focuses on market structure, trend alignment, and volatility timing to capture clean entries with minimal drawdown.
Execution is systematic, emotionless, and built to meet professional standards required by prop firms and long-term capital allocators.
🔹 Key Advantages
- Max drawdown maintained below 5%
- Controlled and conservative risk framework
- No martingale, no grid, no averaging down
- One high-quality trade setup per day (on average)
- Smooth and steady equity curve
- Suitable for long-term investors seeking stability
A premium, institution-style approach to disciplined and sustainable trading.
