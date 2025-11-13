СигналыРазделы
Inggih Riandinata

GarudaFinancial

Inggih Riandinata
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 17%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
28 (71.79%)
Убыточных трейдов:
11 (28.21%)
Лучший трейд:
7.51 USD
Худший трейд:
-5.38 USD
Общая прибыль:
63.06 USD (63 041 pips)
Общий убыток:
-33.55 USD (33 559 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (18.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.09 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
0.10%
Макс. загрузка депозита:
11.27%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
4.01
Длинных трейдов:
26 (66.67%)
Коротких трейдов:
13 (33.33%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
2.25 USD
Средний убыток:
-3.05 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.01 USD (2)
Прирост в месяц:
6.48%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.35 USD (3.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.54% (7.35 USD)
По эквити:
2.17% (4.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 30
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 29K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.51 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +18.09 USD
Макс. убыток в серии: -6.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

A disciplined, low-risk trading strategy designed for investors who prioritize capital protection and consistent growth.
The system operates with strict risk limits, predefined stop-loss on every trade, and intelligent trailing management—ensuring stable performance without martingale, grid, or aggressive recovery methods.

This strategy focuses on market structure, trend alignment, and volatility timing to capture clean entries with minimal drawdown.
Execution is systematic, emotionless, and built to meet professional standards required by prop firms and long-term capital allocators.

🔹 Key Advantages

- Max drawdown maintained below 5%
- Controlled and conservative risk framework
- No martingale, no grid, no averaging down
- One high-quality trade setup per day (on average)
- Smooth and steady equity curve
- Suitable for long-term investors seeking stability

A premium, institution-style approach to disciplined and sustainable trading.


Нет отзывов
2025.12.11 02:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 08:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 07:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 13:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 13:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
GarudaFinancial
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
205
USD
8
92%
39
71%
0%
1.87
0.76
USD
4%
1:200
