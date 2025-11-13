- Прирост
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
28 (71.79%)
Убыточных трейдов:
11 (28.21%)
Лучший трейд:
7.51 USD
Худший трейд:
-5.38 USD
Общая прибыль:
63.06 USD (63 041 pips)
Общий убыток:
-33.55 USD (33 559 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (18.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.09 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
0.10%
Макс. загрузка депозита:
11.27%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
4.01
Длинных трейдов:
26 (66.67%)
Коротких трейдов:
13 (33.33%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
2.25 USD
Средний убыток:
-3.05 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.01 USD (2)
Прирост в месяц:
6.48%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.35 USD (3.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.54% (7.35 USD)
По эквити:
2.17% (4.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|30
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|29K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
A disciplined, low-risk trading strategy designed for investors who prioritize capital protection and consistent growth.
The system operates with strict risk limits, predefined stop-loss on every trade, and intelligent trailing management—ensuring stable performance without martingale, grid, or aggressive recovery methods.
This strategy focuses on market structure, trend alignment, and volatility timing to capture clean entries with minimal drawdown.
Execution is systematic, emotionless, and built to meet professional standards required by prop firms and long-term capital allocators.
🔹 Key Advantages
- Max drawdown maintained below 5%
- Controlled and conservative risk framework
- No martingale, no grid, no averaging down
- One high-quality trade setup per day (on average)
- Smooth and steady equity curve
- Suitable for long-term investors seeking stability
A premium, institution-style approach to disciplined and sustainable trading.
