Inggih Riandinata
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 18%
Exness-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
29 (72.50%)
損失トレード:
11 (27.50%)
ベストトレード:
7.51 USD
最悪のトレード:
-5.38 USD
総利益:
65.01 USD (64 991 pips)
総損失:
-33.55 USD (33 559 pips)
最大連続の勝ち:
9 (18.09 USD)
最大連続利益:
18.09 USD (9)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
0.10%
最大入金額:
11.27%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
4.28
長いトレード:
27 (67.50%)
短いトレード:
13 (32.50%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
2.24 USD
平均損失:
-3.05 USD
最大連続の負け:
2 (-6.01 USD)
最大連続損失:
-6.01 USD (2)
月間成長:
6.55%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.35 USD (3.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.54% (7.35 USD)
エクイティによる:
2.17% (4.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 31
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 31K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.51 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +18.09 USD
最大連続損失: -6.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

A disciplined, low-risk trading strategy designed for investors who prioritize capital protection and consistent growth.
The system operates with strict risk limits, predefined stop-loss on every trade, and intelligent trailing management—ensuring stable performance without martingale, grid, or aggressive recovery methods.

This strategy focuses on market structure, trend alignment, and volatility timing to capture clean entries with minimal drawdown.
Execution is systematic, emotionless, and built to meet professional standards required by prop firms and long-term capital allocators.

🔹 Key Advantages

- Max drawdown maintained below 5%
- Controlled and conservative risk framework
- No martingale, no grid, no averaging down
- One high-quality trade setup per day (on average)
- Smooth and steady equity curve
- Suitable for long-term investors seeking stability

A premium, institution-style approach to disciplined and sustainable trading.


レビューなし
2025.12.11 02:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 08:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 07:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 13:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 13:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
