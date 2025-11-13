- 成長
トレード:
40
利益トレード:
29 (72.50%)
損失トレード:
11 (27.50%)
ベストトレード:
7.51 USD
最悪のトレード:
-5.38 USD
総利益:
65.01 USD (64 991 pips)
総損失:
-33.55 USD (33 559 pips)
最大連続の勝ち:
9 (18.09 USD)
最大連続利益:
18.09 USD (9)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
0.10%
最大入金額:
11.27%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
4.28
長いトレード:
27 (67.50%)
短いトレード:
13 (32.50%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
2.24 USD
平均損失:
-3.05 USD
最大連続の負け:
2 (-6.01 USD)
最大連続損失:
-6.01 USD (2)
月間成長:
6.55%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.35 USD (3.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.54% (7.35 USD)
エクイティによる:
2.17% (4.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|31
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|31K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
A disciplined, low-risk trading strategy designed for investors who prioritize capital protection and consistent growth.
The system operates with strict risk limits, predefined stop-loss on every trade, and intelligent trailing management—ensuring stable performance without martingale, grid, or aggressive recovery methods.
This strategy focuses on market structure, trend alignment, and volatility timing to capture clean entries with minimal drawdown.
Execution is systematic, emotionless, and built to meet professional standards required by prop firms and long-term capital allocators.
🔹 Key Advantages
- Max drawdown maintained below 5%
- Controlled and conservative risk framework
- No martingale, no grid, no averaging down
- One high-quality trade setup per day (on average)
- Smooth and steady equity curve
- Suitable for long-term investors seeking stability
A premium, institution-style approach to disciplined and sustainable trading.
レビューなし
