Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
29 (72.50%)
Transacciones Irrentables:
11 (27.50%)
Mejor transacción:
7.51 USD
Peor transacción:
-5.38 USD
Beneficio Bruto:
65.01 USD (64 991 pips)
Pérdidas Brutas:
-33.55 USD (33 559 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (18.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.09 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
0.10%
Carga máxima del depósito:
11.27%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
4.28
Transacciones Largas:
27 (67.50%)
Transacciones Cortas:
13 (32.50%)
Factor de Beneficio:
1.94
Beneficio Esperado:
0.79 USD
Beneficio medio:
2.24 USD
Pérdidas medias:
-3.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-6.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.01 USD (2)
Crecimiento al mes:
6.55%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7.35 USD (3.54%)
Reducción relativa:
De balance:
3.54% (7.35 USD)
De fondos:
2.17% (4.14 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|31
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|31K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7.51 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +18.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.01 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
A disciplined, low-risk trading strategy designed for investors who prioritize capital protection and consistent growth.
The system operates with strict risk limits, predefined stop-loss on every trade, and intelligent trailing management—ensuring stable performance without martingale, grid, or aggressive recovery methods.
This strategy focuses on market structure, trend alignment, and volatility timing to capture clean entries with minimal drawdown.
Execution is systematic, emotionless, and built to meet professional standards required by prop firms and long-term capital allocators.
🔹 Key Advantages
- Max drawdown maintained below 5%
- Controlled and conservative risk framework
- No martingale, no grid, no averaging down
- One high-quality trade setup per day (on average)
- Smooth and steady equity curve
- Suitable for long-term investors seeking stability
A premium, institution-style approach to disciplined and sustainable trading.
