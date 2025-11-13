- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
29 (72.50%)
Negociações com perda:
11 (27.50%)
Melhor negociação:
7.51 USD
Pior negociação:
-5.38 USD
Lucro bruto:
65.01 USD (64 991 pips)
Perda bruta:
-33.55 USD (33 559 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (18.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.09 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
0.10%
Depósito máximo carregado:
11.27%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
4.28
Negociações longas:
27 (67.50%)
Negociações curtas:
13 (32.50%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
2.24 USD
Perda média:
-3.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-6.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.01 USD (2)
Crescimento mensal:
6.55%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.35 USD (3.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.54% (7.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.17% (4.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|31
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|31K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.51 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +18.09 USD
Máxima perda consecutiva: -6.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
A disciplined, low-risk trading strategy designed for investors who prioritize capital protection and consistent growth.
The system operates with strict risk limits, predefined stop-loss on every trade, and intelligent trailing management—ensuring stable performance without martingale, grid, or aggressive recovery methods.
This strategy focuses on market structure, trend alignment, and volatility timing to capture clean entries with minimal drawdown.
Execution is systematic, emotionless, and built to meet professional standards required by prop firms and long-term capital allocators.
🔹 Key Advantages
- Max drawdown maintained below 5%
- Controlled and conservative risk framework
- No martingale, no grid, no averaging down
- One high-quality trade setup per day (on average)
- Smooth and steady equity curve
- Suitable for long-term investors seeking stability
A premium, institution-style approach to disciplined and sustainable trading.
