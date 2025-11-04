- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
177
Gewinntrades:
121 (68.36%)
Verlusttrades:
56 (31.64%)
Bester Trade:
10 198.92 RUB
Schlechtester Trade:
-12 981.98 RUB
Bruttoprofit:
198 104.86 RUB (44 490 pips)
Bruttoverlust:
-150 942.10 RUB (27 630 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (3 155.09 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24 598.90 RUB (11)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
97.94%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.13
Long-Positionen:
82 (46.33%)
Short-Positionen:
95 (53.67%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
266.46 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 637.23 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-2 695.39 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-26 980.24 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26 980.24 RUB (6)
Wachstum pro Monat :
-5.95%
Jahresprognose:
-72.21%
Algo-Trading:
57%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 041.33 RUB
Maximaler:
41 603.16 RUB (25.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.39% (41 297.76 RUB)
Kapital:
15.90% (53 524.30 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|16
|CHFJPYrfd
|16
|AUDNZDrfd
|13
|GBPUSDrfd
|12
|AUDJPYrfd
|10
|GBPCADrfd
|10
|EURAUDrfd
|9
|GBPCHFrfd
|9
|EURGBPrfd
|9
|USDJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|8
|EURJPYrfd
|8
|GBPNZDrfd
|6
|EURNZDrfd
|6
|AUDUSDrfd
|6
|EURUSDrfd
|6
|AUDCHFrfd
|6
|EURCHFrfd
|4
|NZDUSDrfd
|4
|AUDCADrfd
|3
|GBPJPYrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|GBPAUDrfd
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCADrfd
|285
|CHFJPYrfd
|170
|AUDNZDrfd
|64
|GBPUSDrfd
|-92
|AUDJPYrfd
|107
|GBPCADrfd
|337
|EURAUDrfd
|-41
|GBPCHFrfd
|-17
|EURGBPrfd
|291
|USDJPYrfd
|178
|USDCHFrfd
|48
|EURJPYrfd
|-154
|GBPNZDrfd
|-31
|EURNZDrfd
|-171
|AUDUSDrfd
|-139
|EURUSDrfd
|342
|AUDCHFrfd
|-251
|EURCHFrfd
|-7
|NZDUSDrfd
|-47
|AUDCADrfd
|10
|GBPJPYrfd
|65
|USDCADrfd
|34
|GBPAUDrfd
|-199
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCADrfd
|3.7K
|CHFJPYrfd
|3.5K
|AUDNZDrfd
|932
|GBPUSDrfd
|-251
|AUDJPYrfd
|3.2K
|GBPCADrfd
|5.2K
|EURAUDrfd
|-61
|GBPCHFrfd
|-30
|EURGBPrfd
|2.1K
|USDJPYrfd
|4.4K
|USDCHFrfd
|501
|EURJPYrfd
|-2.1K
|GBPNZDrfd
|-248
|EURNZDrfd
|-2K
|AUDUSDrfd
|-1K
|EURUSDrfd
|2.7K
|AUDCHFrfd
|-1.4K
|EURCHFrfd
|-193
|NZDUSDrfd
|-236
|AUDCADrfd
|76
|GBPJPYrfd
|1.2K
|USDCADrfd
|-101
|GBPAUDrfd
|-3.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10 198.92 RUB
Schlechtester Trade: -12 982 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 155.09 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26 980.24 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
33%
0
0
USD
USD
347K
RUB
RUB
18
57%
177
68%
100%
1.31
266.46
RUB
RUB
16%
1:40