Yuriy Taskin

FxM Alfa 1

Yuriy Taskin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
177
Gewinntrades:
121 (68.36%)
Verlusttrades:
56 (31.64%)
Bester Trade:
10 198.92 RUB
Schlechtester Trade:
-12 981.98 RUB
Bruttoprofit:
198 104.86 RUB (44 490 pips)
Bruttoverlust:
-150 942.10 RUB (27 630 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (3 155.09 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24 598.90 RUB (11)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
97.94%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.13
Long-Positionen:
82 (46.33%)
Short-Positionen:
95 (53.67%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
266.46 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 637.23 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-2 695.39 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-26 980.24 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26 980.24 RUB (6)
Wachstum pro Monat :
-5.95%
Jahresprognose:
-72.21%
Algo-Trading:
57%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 041.33 RUB
Maximaler:
41 603.16 RUB (25.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.39% (41 297.76 RUB)
Kapital:
15.90% (53 524.30 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCADrfd 16
CHFJPYrfd 16
AUDNZDrfd 13
GBPUSDrfd 12
AUDJPYrfd 10
GBPCADrfd 10
EURAUDrfd 9
GBPCHFrfd 9
EURGBPrfd 9
USDJPYrfd 8
USDCHFrfd 8
EURJPYrfd 8
GBPNZDrfd 6
EURNZDrfd 6
AUDUSDrfd 6
EURUSDrfd 6
AUDCHFrfd 6
EURCHFrfd 4
NZDUSDrfd 4
AUDCADrfd 3
GBPJPYrfd 3
USDCADrfd 3
GBPAUDrfd 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCADrfd 285
CHFJPYrfd 170
AUDNZDrfd 64
GBPUSDrfd -92
AUDJPYrfd 107
GBPCADrfd 337
EURAUDrfd -41
GBPCHFrfd -17
EURGBPrfd 291
USDJPYrfd 178
USDCHFrfd 48
EURJPYrfd -154
GBPNZDrfd -31
EURNZDrfd -171
AUDUSDrfd -139
EURUSDrfd 342
AUDCHFrfd -251
EURCHFrfd -7
NZDUSDrfd -47
AUDCADrfd 10
GBPJPYrfd 65
USDCADrfd 34
GBPAUDrfd -199
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCADrfd 3.7K
CHFJPYrfd 3.5K
AUDNZDrfd 932
GBPUSDrfd -251
AUDJPYrfd 3.2K
GBPCADrfd 5.2K
EURAUDrfd -61
GBPCHFrfd -30
EURGBPrfd 2.1K
USDJPYrfd 4.4K
USDCHFrfd 501
EURJPYrfd -2.1K
GBPNZDrfd -248
EURNZDrfd -2K
AUDUSDrfd -1K
EURUSDrfd 2.7K
AUDCHFrfd -1.4K
EURCHFrfd -193
NZDUSDrfd -236
AUDCADrfd 76
GBPJPYrfd 1.2K
USDCADrfd -101
GBPAUDrfd -3.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10 198.92 RUB
Schlechtester Trade: -12 982 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 155.09 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26 980.24 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.08 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 09:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 12:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
