SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FxM Alfa 1
Yuriy Taskin

FxM Alfa 1

Yuriy Taskin
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
64 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (33.33%)
En iyi işlem:
8 741.78 RUB
En kötü işlem:
-11 906.12 RUB
Brüt kâr:
85 437.02 RUB (21 592 pips)
Brüt zarar:
-44 751.86 RUB (10 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (3 155.09 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
21 937.95 RUB (7)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
35.35%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
41 (42.71%)
Satış işlemleri:
55 (57.29%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
423.80 RUB
Ortalama kâr:
1 334.95 RUB
Ortalama zarar:
-1 398.50 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5 734.57 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-12 015.91 RUB (2)
Aylık büyüme:
0.11%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 041.33 RUB
Maksimum:
22 928.34 RUB (14.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUB)
Varlığa göre:
11.37% (38 729.73 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCADrfd 8
GBPUSDrfd 8
EURAUDrfd 7
USDJPYrfd 7
AUDJPYrfd 6
GBPCADrfd 6
AUDNZDrfd 6
GBPNZDrfd 5
CHFJPYrfd 5
EURCHFrfd 4
AUDUSDrfd 4
USDCHFrfd 4
EURUSDrfd 4
EURJPYrfd 4
AUDCADrfd 3
GBPCHFrfd 3
EURNZDrfd 3
GBPJPYrfd 2
GBPAUDrfd 2
EURGBPrfd 2
NZDUSDrfd 2
AUDCHFrfd 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCADrfd 181
GBPUSDrfd 122
EURAUDrfd 34
USDJPYrfd 140
AUDJPYrfd 20
GBPCADrfd 69
AUDNZDrfd -118
GBPNZDrfd -80
CHFJPYrfd 19
EURCHFrfd -7
AUDUSDrfd 56
USDCHFrfd 51
EURUSDrfd 359
EURJPYrfd 52
AUDCADrfd 10
GBPCHFrfd 52
EURNZDrfd -38
GBPJPYrfd 40
GBPAUDrfd -199
EURGBPrfd -1
NZDUSDrfd -6
AUDCHFrfd -81
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCADrfd 1.9K
GBPUSDrfd 1.6K
EURAUDrfd 1K
USDJPYrfd 3.6K
AUDJPYrfd 707
GBPCADrfd 1K
AUDNZDrfd -1.1K
GBPNZDrfd -717
CHFJPYrfd 509
EURCHFrfd -193
AUDUSDrfd 1.1K
USDCHFrfd 477
EURUSDrfd 2.8K
EURJPYrfd 1.4K
AUDCADrfd 76
GBPCHFrfd 193
EURNZDrfd -191
GBPJPYrfd 636
GBPAUDrfd -3.1K
EURGBPrfd -63
NZDUSDrfd -13
AUDCHFrfd -536
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 741.78 RUB
En kötü işlem: -11 906 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 155.09 RUB
Maksimum ardışık zarar: -5 734.57 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.04 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FxM Alfa 1
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
341K
RUB
10
42%
96
66%
100%
1.90
423.80
RUB
11%
1:40
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.