- 자본
- 축소
트레이드:
185
이익 거래:
125 (67.56%)
손실 거래:
60 (32.43%)
최고의 거래:
10 198.92 RUB
최악의 거래:
-12 981.98 RUB
총 수익:
206 232.09 RUB (45 708 pips)
총 손실:
-168 648.27 RUB (31 582 pips)
연속 최대 이익:
16 (3 155.09 RUB)
연속 최대 이익:
24 598.90 RUB (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
97.94%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.90
롱(주식매수):
82 (44.32%)
숏(주식차입매도):
103 (55.68%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
203.16 RUB
평균 이익:
1 649.86 RUB
평균 손실:
-2 810.80 RUB
연속 최대 손실:
6 (-26 980.24 RUB)
연속 최대 손실:
-26 980.24 RUB (6)
월별 성장률:
-5.18%
연간 예측:
-62.91%
Algo 트레이딩:
56%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 041.33 RUB
최대한의:
41 603.16 RUB (25.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.39% (41 297.76 RUB)
자본금별:
15.90% (53 524.30 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|16
|CHFJPYrfd
|16
|AUDNZDrfd
|13
|GBPUSDrfd
|12
|EURJPYrfd
|12
|GBPCHFrfd
|11
|AUDJPYrfd
|10
|GBPCADrfd
|10
|EURAUDrfd
|9
|EURGBPrfd
|9
|USDJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|8
|GBPNZDrfd
|7
|EURNZDrfd
|7
|AUDUSDrfd
|6
|EURUSDrfd
|6
|AUDCHFrfd
|6
|EURCHFrfd
|4
|NZDUSDrfd
|4
|AUDCADrfd
|3
|GBPJPYrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|GBPAUDrfd
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCADrfd
|285
|CHFJPYrfd
|170
|AUDNZDrfd
|64
|GBPUSDrfd
|-92
|EURJPYrfd
|-292
|GBPCHFrfd
|43
|AUDJPYrfd
|107
|GBPCADrfd
|337
|EURAUDrfd
|-41
|EURGBPrfd
|291
|USDJPYrfd
|178
|USDCHFrfd
|48
|GBPNZDrfd
|-160
|EURNZDrfd
|-123
|AUDUSDrfd
|-139
|EURUSDrfd
|342
|AUDCHFrfd
|-251
|EURCHFrfd
|-7
|NZDUSDrfd
|-47
|AUDCADrfd
|10
|GBPJPYrfd
|65
|USDCADrfd
|34
|GBPAUDrfd
|-199
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCADrfd
|3.7K
|CHFJPYrfd
|3.5K
|AUDNZDrfd
|932
|GBPUSDrfd
|-251
|EURJPYrfd
|-3.9K
|GBPCHFrfd
|91
|AUDJPYrfd
|3.2K
|GBPCADrfd
|5.2K
|EURAUDrfd
|-61
|EURGBPrfd
|2.1K
|USDJPYrfd
|4.4K
|USDCHFrfd
|501
|GBPNZDrfd
|-1.8K
|EURNZDrfd
|-1.5K
|AUDUSDrfd
|-1K
|EURUSDrfd
|2.7K
|AUDCHFrfd
|-1.4K
|EURCHFrfd
|-193
|NZDUSDrfd
|-236
|AUDCADrfd
|76
|GBPJPYrfd
|1.2K
|USDCADrfd
|-101
|GBPAUDrfd
|-3.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10 198.92 RUB
최악의 거래: -12 982 RUB
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +3 155.09 RUB
연속 최대 손실: -26 980.24 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
