시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / FxM Alfa 1
Yuriy Taskin

FxM Alfa 1

Yuriy Taskin
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 29%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
185
이익 거래:
125 (67.56%)
손실 거래:
60 (32.43%)
최고의 거래:
10 198.92 RUB
최악의 거래:
-12 981.98 RUB
총 수익:
206 232.09 RUB (45 708 pips)
총 손실:
-168 648.27 RUB (31 582 pips)
연속 최대 이익:
16 (3 155.09 RUB)
연속 최대 이익:
24 598.90 RUB (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
97.94%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.90
롱(주식매수):
82 (44.32%)
숏(주식차입매도):
103 (55.68%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
203.16 RUB
평균 이익:
1 649.86 RUB
평균 손실:
-2 810.80 RUB
연속 최대 손실:
6 (-26 980.24 RUB)
연속 최대 손실:
-26 980.24 RUB (6)
월별 성장률:
-5.18%
연간 예측:
-62.91%
Algo 트레이딩:
56%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 041.33 RUB
최대한의:
41 603.16 RUB (25.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.39% (41 297.76 RUB)
자본금별:
15.90% (53 524.30 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
EURCADrfd 16
CHFJPYrfd 16
AUDNZDrfd 13
GBPUSDrfd 12
EURJPYrfd 12
GBPCHFrfd 11
AUDJPYrfd 10
GBPCADrfd 10
EURAUDrfd 9
EURGBPrfd 9
USDJPYrfd 8
USDCHFrfd 8
GBPNZDrfd 7
EURNZDrfd 7
AUDUSDrfd 6
EURUSDrfd 6
AUDCHFrfd 6
EURCHFrfd 4
NZDUSDrfd 4
AUDCADrfd 3
GBPJPYrfd 3
USDCADrfd 3
GBPAUDrfd 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURCADrfd 285
CHFJPYrfd 170
AUDNZDrfd 64
GBPUSDrfd -92
EURJPYrfd -292
GBPCHFrfd 43
AUDJPYrfd 107
GBPCADrfd 337
EURAUDrfd -41
EURGBPrfd 291
USDJPYrfd 178
USDCHFrfd 48
GBPNZDrfd -160
EURNZDrfd -123
AUDUSDrfd -139
EURUSDrfd 342
AUDCHFrfd -251
EURCHFrfd -7
NZDUSDrfd -47
AUDCADrfd 10
GBPJPYrfd 65
USDCADrfd 34
GBPAUDrfd -199
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURCADrfd 3.7K
CHFJPYrfd 3.5K
AUDNZDrfd 932
GBPUSDrfd -251
EURJPYrfd -3.9K
GBPCHFrfd 91
AUDJPYrfd 3.2K
GBPCADrfd 5.2K
EURAUDrfd -61
EURGBPrfd 2.1K
USDJPYrfd 4.4K
USDCHFrfd 501
GBPNZDrfd -1.8K
EURNZDrfd -1.5K
AUDUSDrfd -1K
EURUSDrfd 2.7K
AUDCHFrfd -1.4K
EURCHFrfd -193
NZDUSDrfd -236
AUDCADrfd 76
GBPJPYrfd 1.2K
USDCADrfd -101
GBPAUDrfd -3.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +10 198.92 RUB
최악의 거래: -12 982 RUB
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +3 155.09 RUB
연속 최대 손실: -26 980.24 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.08 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 09:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 12:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.