Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
120 (68.18%)
Убыточных трейдов:
56 (31.82%)
Лучший трейд:
10 198.92 RUB
Худший трейд:
-12 981.98 RUB
Общая прибыль:
193 195.74 RUB (44 174 pips)
Общий убыток:
-150 942.10 RUB (27 630 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (3 155.09 RUB)
Макс. прибыль в серии:
24 598.90 RUB (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
97.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
81 (46.02%)
Коротких трейдов:
95 (53.98%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
240.08 RUB
Средняя прибыль:
1 609.96 RUB
Средний убыток:
-2 695.39 RUB
Макс. серия проигрышей:
6 (-26 980.24 RUB)
Макс. убыток в серии:
-26 980.24 RUB (6)
Прирост в месяц:
0.72%
Годовой прогноз:
8.79%
Алготрейдинг:
57%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 041.33 RUB
Максимальная:
41 603.16 RUB (25.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.39% (41 297.76 RUB)
По эквити:
15.90% (53 524.30 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|16
|CHFJPYrfd
|16
|AUDNZDrfd
|13
|GBPUSDrfd
|12
|AUDJPYrfd
|10
|GBPCADrfd
|10
|EURAUDrfd
|9
|GBPCHFrfd
|9
|EURGBPrfd
|9
|USDJPYrfd
|8
|EURJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|7
|GBPNZDrfd
|6
|EURNZDrfd
|6
|AUDUSDrfd
|6
|EURUSDrfd
|6
|AUDCHFrfd
|6
|EURCHFrfd
|4
|NZDUSDrfd
|4
|AUDCADrfd
|3
|GBPJPYrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|GBPAUDrfd
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCADrfd
|285
|CHFJPYrfd
|170
|AUDNZDrfd
|64
|GBPUSDrfd
|-92
|AUDJPYrfd
|107
|GBPCADrfd
|337
|EURAUDrfd
|-41
|GBPCHFrfd
|-17
|EURGBPrfd
|291
|USDJPYrfd
|178
|EURJPYrfd
|-154
|USDCHFrfd
|-33
|GBPNZDrfd
|-31
|EURNZDrfd
|-171
|AUDUSDrfd
|-139
|EURUSDrfd
|342
|AUDCHFrfd
|-251
|EURCHFrfd
|-7
|NZDUSDrfd
|-47
|AUDCADrfd
|10
|GBPJPYrfd
|65
|USDCADrfd
|34
|GBPAUDrfd
|-199
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCADrfd
|3.7K
|CHFJPYrfd
|3.5K
|AUDNZDrfd
|932
|GBPUSDrfd
|-251
|AUDJPYrfd
|3.2K
|GBPCADrfd
|5.2K
|EURAUDrfd
|-61
|GBPCHFrfd
|-30
|EURGBPrfd
|2.1K
|USDJPYrfd
|4.4K
|EURJPYrfd
|-2.1K
|USDCHFrfd
|185
|GBPNZDrfd
|-248
|EURNZDrfd
|-2K
|AUDUSDrfd
|-1K
|EURUSDrfd
|2.7K
|AUDCHFrfd
|-1.4K
|EURCHFrfd
|-193
|NZDUSDrfd
|-236
|AUDCADrfd
|76
|GBPJPYrfd
|1.2K
|USDCADrfd
|-101
|GBPAUDrfd
|-3.1K
Лучший трейд: +10 198.92 RUB
Худший трейд: -12 982 RUB
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +3 155.09 RUB
Макс. убыток в серии: -26 980.24 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
342K
RUB
RUB
17
57%
176
68%
100%
1.27
240.08
RUB
RUB
16%
1:40