СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FxM Alfa 1
Yuriy Taskin

FxM Alfa 1

Yuriy Taskin
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 31%
AlfaForexRU-Real
1:40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
120 (68.18%)
Убыточных трейдов:
56 (31.82%)
Лучший трейд:
10 198.92 RUB
Худший трейд:
-12 981.98 RUB
Общая прибыль:
193 195.74 RUB (44 174 pips)
Общий убыток:
-150 942.10 RUB (27 630 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (3 155.09 RUB)
Макс. прибыль в серии:
24 598.90 RUB (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
97.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
81 (46.02%)
Коротких трейдов:
95 (53.98%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
240.08 RUB
Средняя прибыль:
1 609.96 RUB
Средний убыток:
-2 695.39 RUB
Макс. серия проигрышей:
6 (-26 980.24 RUB)
Макс. убыток в серии:
-26 980.24 RUB (6)
Прирост в месяц:
0.72%
Годовой прогноз:
8.79%
Алготрейдинг:
57%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 041.33 RUB
Максимальная:
41 603.16 RUB (25.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.39% (41 297.76 RUB)
По эквити:
15.90% (53 524.30 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCADrfd 16
CHFJPYrfd 16
AUDNZDrfd 13
GBPUSDrfd 12
AUDJPYrfd 10
GBPCADrfd 10
EURAUDrfd 9
GBPCHFrfd 9
EURGBPrfd 9
USDJPYrfd 8
EURJPYrfd 8
USDCHFrfd 7
GBPNZDrfd 6
EURNZDrfd 6
AUDUSDrfd 6
EURUSDrfd 6
AUDCHFrfd 6
EURCHFrfd 4
NZDUSDrfd 4
AUDCADrfd 3
GBPJPYrfd 3
USDCADrfd 3
GBPAUDrfd 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCADrfd 285
CHFJPYrfd 170
AUDNZDrfd 64
GBPUSDrfd -92
AUDJPYrfd 107
GBPCADrfd 337
EURAUDrfd -41
GBPCHFrfd -17
EURGBPrfd 291
USDJPYrfd 178
EURJPYrfd -154
USDCHFrfd -33
GBPNZDrfd -31
EURNZDrfd -171
AUDUSDrfd -139
EURUSDrfd 342
AUDCHFrfd -251
EURCHFrfd -7
NZDUSDrfd -47
AUDCADrfd 10
GBPJPYrfd 65
USDCADrfd 34
GBPAUDrfd -199
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCADrfd 3.7K
CHFJPYrfd 3.5K
AUDNZDrfd 932
GBPUSDrfd -251
AUDJPYrfd 3.2K
GBPCADrfd 5.2K
EURAUDrfd -61
GBPCHFrfd -30
EURGBPrfd 2.1K
USDJPYrfd 4.4K
EURJPYrfd -2.1K
USDCHFrfd 185
GBPNZDrfd -248
EURNZDrfd -2K
AUDUSDrfd -1K
EURUSDrfd 2.7K
AUDCHFrfd -1.4K
EURCHFrfd -193
NZDUSDrfd -236
AUDCADrfd 76
GBPJPYrfd 1.2K
USDCADrfd -101
GBPAUDrfd -3.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10 198.92 RUB
Худший трейд: -12 982 RUB
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +3 155.09 RUB
Макс. убыток в серии: -26 980.24 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.08 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 09:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 12:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FxM Alfa 1
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
342K
RUB
17
57%
176
68%
100%
1.27
240.08
RUB
16%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.