Yuriy Taskin

FxM Alfa 1

Yuriy Taskin
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 31%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
176
盈利交易:
120 (68.18%)
亏损交易:
56 (31.82%)
最好交易:
10 198.92 RUB
最差交易:
-12 981.98 RUB
毛利:
193 195.74 RUB (44 174 pips)
毛利亏损:
-150 942.10 RUB (27 630 pips)
最大连续赢利:
16 (3 155.09 RUB)
最大连续盈利:
24 598.90 RUB (11)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
97.94%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.02
长期交易:
81 (46.02%)
短期交易:
95 (53.98%)
利润因子:
1.28
预期回报:
240.08 RUB
平均利润:
1 609.96 RUB
平均损失:
-2 695.39 RUB
最大连续失误:
6 (-26 980.24 RUB)
最大连续亏损:
-26 980.24 RUB (6)
每月增长:
0.72%
年度预测:
8.79%
算法交易:
57%
结余跌幅:
绝对:
2 041.33 RUB
最大值:
41 603.16 RUB (25.59%)
相对跌幅:
结余:
11.39% (41 297.76 RUB)
净值:
15.90% (53 524.30 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCADrfd 16
CHFJPYrfd 16
AUDNZDrfd 13
GBPUSDrfd 12
AUDJPYrfd 10
GBPCADrfd 10
EURAUDrfd 9
GBPCHFrfd 9
EURGBPrfd 9
USDJPYrfd 8
EURJPYrfd 8
USDCHFrfd 7
GBPNZDrfd 6
EURNZDrfd 6
AUDUSDrfd 6
EURUSDrfd 6
AUDCHFrfd 6
EURCHFrfd 4
NZDUSDrfd 4
AUDCADrfd 3
GBPJPYrfd 3
USDCADrfd 3
GBPAUDrfd 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCADrfd 285
CHFJPYrfd 170
AUDNZDrfd 64
GBPUSDrfd -92
AUDJPYrfd 107
GBPCADrfd 337
EURAUDrfd -41
GBPCHFrfd -17
EURGBPrfd 291
USDJPYrfd 178
EURJPYrfd -154
USDCHFrfd -33
GBPNZDrfd -31
EURNZDrfd -171
AUDUSDrfd -139
EURUSDrfd 342
AUDCHFrfd -251
EURCHFrfd -7
NZDUSDrfd -47
AUDCADrfd 10
GBPJPYrfd 65
USDCADrfd 34
GBPAUDrfd -199
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCADrfd 3.7K
CHFJPYrfd 3.5K
AUDNZDrfd 932
GBPUSDrfd -251
AUDJPYrfd 3.2K
GBPCADrfd 5.2K
EURAUDrfd -61
GBPCHFrfd -30
EURGBPrfd 2.1K
USDJPYrfd 4.4K
EURJPYrfd -2.1K
USDCHFrfd 185
GBPNZDrfd -248
EURNZDrfd -2K
AUDUSDrfd -1K
EURUSDrfd 2.7K
AUDCHFrfd -1.4K
EURCHFrfd -193
NZDUSDrfd -236
AUDCADrfd 76
GBPJPYrfd 1.2K
USDCADrfd -101
GBPAUDrfd -3.1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10 198.92 RUB
最差交易: -12 982 RUB
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +3 155.09 RUB
最大连续亏损: -26 980.24 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.08 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 09:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 12:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
