Signals / MetaTrader 5 / FxM Alfa 1
Yuriy Taskin

FxM Alfa 1

Yuriy Taskin
0 reviews
Reliability
17 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 31%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
176
Profit Trades:
120 (68.18%)
Loss Trades:
56 (31.82%)
Best trade:
10 198.92 RUB
Worst trade:
-12 981.98 RUB
Gross Profit:
193 195.74 RUB (44 174 pips)
Gross Loss:
-150 942.10 RUB (27 630 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (3 155.09 RUB)
Maximal consecutive profit:
24 598.90 RUB (11)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
97.94%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
11
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
1.02
Long Trades:
81 (46.02%)
Short Trades:
95 (53.98%)
Profit Factor:
1.28
Expected Payoff:
240.08 RUB
Average Profit:
1 609.96 RUB
Average Loss:
-2 695.39 RUB
Maximum consecutive losses:
6 (-26 980.24 RUB)
Maximal consecutive loss:
-26 980.24 RUB (6)
Monthly growth:
0.72%
Annual Forecast:
8.79%
Algo trading:
57%
Drawdown by balance:
Absolute:
2 041.33 RUB
Maximal:
41 603.16 RUB (25.59%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.39% (41 297.76 RUB)
By Equity:
15.90% (53 524.30 RUB)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURCADrfd 16
CHFJPYrfd 16
AUDNZDrfd 13
GBPUSDrfd 12
AUDJPYrfd 10
GBPCADrfd 10
EURAUDrfd 9
GBPCHFrfd 9
EURGBPrfd 9
USDJPYrfd 8
EURJPYrfd 8
USDCHFrfd 7
GBPNZDrfd 6
EURNZDrfd 6
AUDUSDrfd 6
EURUSDrfd 6
AUDCHFrfd 6
EURCHFrfd 4
NZDUSDrfd 4
AUDCADrfd 3
GBPJPYrfd 3
USDCADrfd 3
GBPAUDrfd 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCADrfd 285
CHFJPYrfd 170
AUDNZDrfd 64
GBPUSDrfd -92
AUDJPYrfd 107
GBPCADrfd 337
EURAUDrfd -41
GBPCHFrfd -17
EURGBPrfd 291
USDJPYrfd 178
EURJPYrfd -154
USDCHFrfd -33
GBPNZDrfd -31
EURNZDrfd -171
AUDUSDrfd -139
EURUSDrfd 342
AUDCHFrfd -251
EURCHFrfd -7
NZDUSDrfd -47
AUDCADrfd 10
GBPJPYrfd 65
USDCADrfd 34
GBPAUDrfd -199
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCADrfd 3.7K
CHFJPYrfd 3.5K
AUDNZDrfd 932
GBPUSDrfd -251
AUDJPYrfd 3.2K
GBPCADrfd 5.2K
EURAUDrfd -61
GBPCHFrfd -30
EURGBPrfd 2.1K
USDJPYrfd 4.4K
EURJPYrfd -2.1K
USDCHFrfd 185
GBPNZDrfd -248
EURNZDrfd -2K
AUDUSDrfd -1K
EURUSDrfd 2.7K
AUDCHFrfd -1.4K
EURCHFrfd -193
NZDUSDrfd -236
AUDCADrfd 76
GBPJPYrfd 1.2K
USDCADrfd -101
GBPAUDrfd -3.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +10 198.92 RUB
Worst trade: -12 982 RUB
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +3 155.09 RUB
Maximal consecutive loss: -26 980.24 RUB

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AlfaForexRU-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.08 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 09:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 12:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
