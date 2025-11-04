- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
176
Profit Trades:
120 (68.18%)
Loss Trades:
56 (31.82%)
Best trade:
10 198.92 RUB
Worst trade:
-12 981.98 RUB
Gross Profit:
193 195.74 RUB (44 174 pips)
Gross Loss:
-150 942.10 RUB (27 630 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (3 155.09 RUB)
Maximal consecutive profit:
24 598.90 RUB (11)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
97.94%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
11
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
1.02
Long Trades:
81 (46.02%)
Short Trades:
95 (53.98%)
Profit Factor:
1.28
Expected Payoff:
240.08 RUB
Average Profit:
1 609.96 RUB
Average Loss:
-2 695.39 RUB
Maximum consecutive losses:
6 (-26 980.24 RUB)
Maximal consecutive loss:
-26 980.24 RUB (6)
Monthly growth:
0.72%
Annual Forecast:
8.79%
Algo trading:
57%
Drawdown by balance:
Absolute:
2 041.33 RUB
Maximal:
41 603.16 RUB (25.59%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.39% (41 297.76 RUB)
By Equity:
15.90% (53 524.30 RUB)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|16
|CHFJPYrfd
|16
|AUDNZDrfd
|13
|GBPUSDrfd
|12
|AUDJPYrfd
|10
|GBPCADrfd
|10
|EURAUDrfd
|9
|GBPCHFrfd
|9
|EURGBPrfd
|9
|USDJPYrfd
|8
|EURJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|7
|GBPNZDrfd
|6
|EURNZDrfd
|6
|AUDUSDrfd
|6
|EURUSDrfd
|6
|AUDCHFrfd
|6
|EURCHFrfd
|4
|NZDUSDrfd
|4
|AUDCADrfd
|3
|GBPJPYrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|GBPAUDrfd
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCADrfd
|285
|CHFJPYrfd
|170
|AUDNZDrfd
|64
|GBPUSDrfd
|-92
|AUDJPYrfd
|107
|GBPCADrfd
|337
|EURAUDrfd
|-41
|GBPCHFrfd
|-17
|EURGBPrfd
|291
|USDJPYrfd
|178
|EURJPYrfd
|-154
|USDCHFrfd
|-33
|GBPNZDrfd
|-31
|EURNZDrfd
|-171
|AUDUSDrfd
|-139
|EURUSDrfd
|342
|AUDCHFrfd
|-251
|EURCHFrfd
|-7
|NZDUSDrfd
|-47
|AUDCADrfd
|10
|GBPJPYrfd
|65
|USDCADrfd
|34
|GBPAUDrfd
|-199
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCADrfd
|3.7K
|CHFJPYrfd
|3.5K
|AUDNZDrfd
|932
|GBPUSDrfd
|-251
|AUDJPYrfd
|3.2K
|GBPCADrfd
|5.2K
|EURAUDrfd
|-61
|GBPCHFrfd
|-30
|EURGBPrfd
|2.1K
|USDJPYrfd
|4.4K
|EURJPYrfd
|-2.1K
|USDCHFrfd
|185
|GBPNZDrfd
|-248
|EURNZDrfd
|-2K
|AUDUSDrfd
|-1K
|EURUSDrfd
|2.7K
|AUDCHFrfd
|-1.4K
|EURCHFrfd
|-193
|NZDUSDrfd
|-236
|AUDCADrfd
|76
|GBPJPYrfd
|1.2K
|USDCADrfd
|-101
|GBPAUDrfd
|-3.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +10 198.92 RUB
Worst trade: -12 982 RUB
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +3 155.09 RUB
Maximal consecutive loss: -26 980.24 RUB
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AlfaForexRU-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
31%
0
0
USD
USD
342K
RUB
RUB
17
57%
176
68%
100%
1.27
240.08
RUB
RUB
16%
1:40