Yuriy Taskin

FxM Alfa 1

Yuriy Taskin
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 33%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
177
Negociações com lucro:
121 (68.36%)
Negociações com perda:
56 (31.64%)
Melhor negociação:
10 198.92 RUB
Pior negociação:
-12 981.98 RUB
Lucro bruto:
198 104.86 RUB (44 490 pips)
Perda bruta:
-150 942.10 RUB (27 630 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (3 155.09 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
24 598.90 RUB (11)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
97.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.13
Negociações longas:
82 (46.33%)
Negociações curtas:
95 (53.67%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
266.46 RUB
Lucro médio:
1 637.23 RUB
Perda média:
-2 695.39 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-26 980.24 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-26 980.24 RUB (6)
Crescimento mensal:
-1.60%
Previsão anual:
-19.45%
Algotrading:
57%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 041.33 RUB
Máximo:
41 603.16 RUB (25.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.39% (41 297.76 RUB)
Pelo Capital Líquido:
15.90% (53 524.30 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCADrfd 16
CHFJPYrfd 16
AUDNZDrfd 13
GBPUSDrfd 12
AUDJPYrfd 10
GBPCADrfd 10
EURAUDrfd 9
GBPCHFrfd 9
EURGBPrfd 9
USDJPYrfd 8
USDCHFrfd 8
EURJPYrfd 8
GBPNZDrfd 6
EURNZDrfd 6
AUDUSDrfd 6
EURUSDrfd 6
AUDCHFrfd 6
EURCHFrfd 4
NZDUSDrfd 4
AUDCADrfd 3
GBPJPYrfd 3
USDCADrfd 3
GBPAUDrfd 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCADrfd 285
CHFJPYrfd 170
AUDNZDrfd 64
GBPUSDrfd -92
AUDJPYrfd 107
GBPCADrfd 337
EURAUDrfd -41
GBPCHFrfd -17
EURGBPrfd 291
USDJPYrfd 178
USDCHFrfd 48
EURJPYrfd -154
GBPNZDrfd -31
EURNZDrfd -171
AUDUSDrfd -139
EURUSDrfd 342
AUDCHFrfd -251
EURCHFrfd -7
NZDUSDrfd -47
AUDCADrfd 10
GBPJPYrfd 65
USDCADrfd 34
GBPAUDrfd -199
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCADrfd 3.7K
CHFJPYrfd 3.5K
AUDNZDrfd 932
GBPUSDrfd -251
AUDJPYrfd 3.2K
GBPCADrfd 5.2K
EURAUDrfd -61
GBPCHFrfd -30
EURGBPrfd 2.1K
USDJPYrfd 4.4K
USDCHFrfd 501
EURJPYrfd -2.1K
GBPNZDrfd -248
EURNZDrfd -2K
AUDUSDrfd -1K
EURUSDrfd 2.7K
AUDCHFrfd -1.4K
EURCHFrfd -193
NZDUSDrfd -236
AUDCADrfd 76
GBPJPYrfd 1.2K
USDCADrfd -101
GBPAUDrfd -3.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10 198.92 RUB
Pior negociação: -12 982 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +3 155.09 RUB
Máxima perda consecutiva: -26 980.24 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.08 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 09:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 12:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
