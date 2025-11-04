- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
177
Negociações com lucro:
121 (68.36%)
Negociações com perda:
56 (31.64%)
Melhor negociação:
10 198.92 RUB
Pior negociação:
-12 981.98 RUB
Lucro bruto:
198 104.86 RUB (44 490 pips)
Perda bruta:
-150 942.10 RUB (27 630 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (3 155.09 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
24 598.90 RUB (11)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
97.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.13
Negociações longas:
82 (46.33%)
Negociações curtas:
95 (53.67%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
266.46 RUB
Lucro médio:
1 637.23 RUB
Perda média:
-2 695.39 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-26 980.24 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-26 980.24 RUB (6)
Crescimento mensal:
-1.60%
Previsão anual:
-19.45%
Algotrading:
57%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 041.33 RUB
Máximo:
41 603.16 RUB (25.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.39% (41 297.76 RUB)
Pelo Capital Líquido:
15.90% (53 524.30 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|16
|CHFJPYrfd
|16
|AUDNZDrfd
|13
|GBPUSDrfd
|12
|AUDJPYrfd
|10
|GBPCADrfd
|10
|EURAUDrfd
|9
|GBPCHFrfd
|9
|EURGBPrfd
|9
|USDJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|8
|EURJPYrfd
|8
|GBPNZDrfd
|6
|EURNZDrfd
|6
|AUDUSDrfd
|6
|EURUSDrfd
|6
|AUDCHFrfd
|6
|EURCHFrfd
|4
|NZDUSDrfd
|4
|AUDCADrfd
|3
|GBPJPYrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|GBPAUDrfd
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCADrfd
|285
|CHFJPYrfd
|170
|AUDNZDrfd
|64
|GBPUSDrfd
|-92
|AUDJPYrfd
|107
|GBPCADrfd
|337
|EURAUDrfd
|-41
|GBPCHFrfd
|-17
|EURGBPrfd
|291
|USDJPYrfd
|178
|USDCHFrfd
|48
|EURJPYrfd
|-154
|GBPNZDrfd
|-31
|EURNZDrfd
|-171
|AUDUSDrfd
|-139
|EURUSDrfd
|342
|AUDCHFrfd
|-251
|EURCHFrfd
|-7
|NZDUSDrfd
|-47
|AUDCADrfd
|10
|GBPJPYrfd
|65
|USDCADrfd
|34
|GBPAUDrfd
|-199
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCADrfd
|3.7K
|CHFJPYrfd
|3.5K
|AUDNZDrfd
|932
|GBPUSDrfd
|-251
|AUDJPYrfd
|3.2K
|GBPCADrfd
|5.2K
|EURAUDrfd
|-61
|GBPCHFrfd
|-30
|EURGBPrfd
|2.1K
|USDJPYrfd
|4.4K
|USDCHFrfd
|501
|EURJPYrfd
|-2.1K
|GBPNZDrfd
|-248
|EURNZDrfd
|-2K
|AUDUSDrfd
|-1K
|EURUSDrfd
|2.7K
|AUDCHFrfd
|-1.4K
|EURCHFrfd
|-193
|NZDUSDrfd
|-236
|AUDCADrfd
|76
|GBPJPYrfd
|1.2K
|USDCADrfd
|-101
|GBPAUDrfd
|-3.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10 198.92 RUB
Pior negociação: -12 982 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +3 155.09 RUB
Máxima perda consecutiva: -26 980.24 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
