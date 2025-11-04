SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FxM Alfa 1
Yuriy Taskin

FxM Alfa 1

Yuriy Taskin
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
96
Bénéfice trades:
64 (66.66%)
Perte trades:
32 (33.33%)
Meilleure transaction:
8 741.78 RUB
Pire transaction:
-11 906.12 RUB
Bénéfice brut:
85 437.02 RUB (21 592 pips)
Perte brute:
-44 751.86 RUB (10 529 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (3 155.09 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
21 937.95 RUB (7)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
35.35%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.77
Longs trades:
41 (42.71%)
Courts trades:
55 (57.29%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
423.80 RUB
Bénéfice moyen:
1 334.95 RUB
Perte moyenne:
-1 398.50 RUB
Pertes consécutives maximales:
3 (-5 734.57 RUB)
Perte consécutive maximale:
-12 015.91 RUB (2)
Croissance mensuelle:
0.11%
Algo trading:
42%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 041.33 RUB
Maximal:
22 928.34 RUB (14.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 RUB)
Par fonds propres:
11.37% (38 729.73 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCADrfd 8
GBPUSDrfd 8
EURAUDrfd 7
USDJPYrfd 7
AUDJPYrfd 6
GBPCADrfd 6
AUDNZDrfd 6
GBPNZDrfd 5
CHFJPYrfd 5
EURCHFrfd 4
AUDUSDrfd 4
USDCHFrfd 4
EURUSDrfd 4
EURJPYrfd 4
AUDCADrfd 3
GBPCHFrfd 3
EURNZDrfd 3
GBPJPYrfd 2
GBPAUDrfd 2
EURGBPrfd 2
NZDUSDrfd 2
AUDCHFrfd 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCADrfd 181
GBPUSDrfd 122
EURAUDrfd 34
USDJPYrfd 140
AUDJPYrfd 20
GBPCADrfd 69
AUDNZDrfd -118
GBPNZDrfd -80
CHFJPYrfd 19
EURCHFrfd -7
AUDUSDrfd 56
USDCHFrfd 51
EURUSDrfd 359
EURJPYrfd 52
AUDCADrfd 10
GBPCHFrfd 52
EURNZDrfd -38
GBPJPYrfd 40
GBPAUDrfd -199
EURGBPrfd -1
NZDUSDrfd -6
AUDCHFrfd -81
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCADrfd 1.9K
GBPUSDrfd 1.6K
EURAUDrfd 1K
USDJPYrfd 3.6K
AUDJPYrfd 707
GBPCADrfd 1K
AUDNZDrfd -1.1K
GBPNZDrfd -717
CHFJPYrfd 509
EURCHFrfd -193
AUDUSDrfd 1.1K
USDCHFrfd 477
EURUSDrfd 2.8K
EURJPYrfd 1.4K
AUDCADrfd 76
GBPCHFrfd 193
EURNZDrfd -191
GBPJPYrfd 636
GBPAUDrfd -3.1K
EURGBPrfd -63
NZDUSDrfd -13
AUDCHFrfd -536
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 741.78 RUB
Pire transaction: -11 906 RUB
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +3 155.09 RUB
Perte consécutive maximale: -5 734.57 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.11.04 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
