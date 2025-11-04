SegnaliSezioni
Yuriy Taskin

FxM Alfa 1

Yuriy Taskin
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
64 (66.66%)
Loss Trade:
32 (33.33%)
Best Trade:
8 741.78 RUB
Worst Trade:
-11 906.12 RUB
Profitto lordo:
85 437.02 RUB (21 592 pips)
Perdita lorda:
-44 751.86 RUB (10 529 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (3 155.09 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
21 937.95 RUB (7)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
35.32%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
41 (42.71%)
Short Trade:
55 (57.29%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
423.80 RUB
Profitto medio:
1 334.95 RUB
Perdita media:
-1 398.50 RUB
Massime perdite consecutive:
3 (-5 734.57 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-12 015.91 RUB (2)
Crescita mensile:
0.11%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 041.33 RUB
Massimale:
22 928.34 RUB (14.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Per equità:
11.30% (38 495.98 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCADrfd 8
GBPUSDrfd 8
EURAUDrfd 7
USDJPYrfd 7
AUDJPYrfd 6
GBPCADrfd 6
AUDNZDrfd 6
GBPNZDrfd 5
CHFJPYrfd 5
EURCHFrfd 4
AUDUSDrfd 4
USDCHFrfd 4
EURUSDrfd 4
EURJPYrfd 4
AUDCADrfd 3
GBPCHFrfd 3
EURNZDrfd 3
GBPJPYrfd 2
GBPAUDrfd 2
EURGBPrfd 2
NZDUSDrfd 2
AUDCHFrfd 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCADrfd 181
GBPUSDrfd 122
EURAUDrfd 34
USDJPYrfd 140
AUDJPYrfd 20
GBPCADrfd 69
AUDNZDrfd -118
GBPNZDrfd -80
CHFJPYrfd 19
EURCHFrfd -7
AUDUSDrfd 56
USDCHFrfd 51
EURUSDrfd 359
EURJPYrfd 52
AUDCADrfd 10
GBPCHFrfd 52
EURNZDrfd -38
GBPJPYrfd 40
GBPAUDrfd -199
EURGBPrfd -1
NZDUSDrfd -6
AUDCHFrfd -81
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCADrfd 1.9K
GBPUSDrfd 1.6K
EURAUDrfd 1K
USDJPYrfd 3.6K
AUDJPYrfd 707
GBPCADrfd 1K
AUDNZDrfd -1.1K
GBPNZDrfd -717
CHFJPYrfd 509
EURCHFrfd -193
AUDUSDrfd 1.1K
USDCHFrfd 477
EURUSDrfd 2.8K
EURJPYrfd 1.4K
AUDCADrfd 76
GBPCHFrfd 193
EURNZDrfd -191
GBPJPYrfd 636
GBPAUDrfd -3.1K
EURGBPrfd -63
NZDUSDrfd -13
AUDCHFrfd -536
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 741.78 RUB
Worst Trade: -11 906 RUB
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3 155.09 RUB
Massima perdita consecutiva: -5 734.57 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.04 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
