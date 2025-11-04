シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FxM Alfa 1
Yuriy Taskin

FxM Alfa 1

Yuriy Taskin
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 33%
AlfaForexRU-Real
1:40
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
177
利益トレード:
121 (68.36%)
損失トレード:
56 (31.64%)
ベストトレード:
10 198.92 RUB
最悪のトレード:
-12 981.98 RUB
総利益:
198 104.86 RUB (44 490 pips)
総損失:
-150 942.10 RUB (27 630 pips)
最大連続の勝ち:
16 (3 155.09 RUB)
最大連続利益:
24 598.90 RUB (11)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
97.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.13
長いトレード:
82 (46.33%)
短いトレード:
95 (53.67%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
266.46 RUB
平均利益:
1 637.23 RUB
平均損失:
-2 695.39 RUB
最大連続の負け:
6 (-26 980.24 RUB)
最大連続損失:
-26 980.24 RUB (6)
月間成長:
-1.60%
年間予想:
-19.45%
アルゴリズム取引:
57%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 041.33 RUB
最大の:
41 603.16 RUB (25.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.39% (41 297.76 RUB)
エクイティによる:
15.90% (53 524.30 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCADrfd 16
CHFJPYrfd 16
AUDNZDrfd 13
GBPUSDrfd 12
AUDJPYrfd 10
GBPCADrfd 10
EURAUDrfd 9
GBPCHFrfd 9
EURGBPrfd 9
USDJPYrfd 8
USDCHFrfd 8
EURJPYrfd 8
GBPNZDrfd 6
EURNZDrfd 6
AUDUSDrfd 6
EURUSDrfd 6
AUDCHFrfd 6
EURCHFrfd 4
NZDUSDrfd 4
AUDCADrfd 3
GBPJPYrfd 3
USDCADrfd 3
GBPAUDrfd 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCADrfd 285
CHFJPYrfd 170
AUDNZDrfd 64
GBPUSDrfd -92
AUDJPYrfd 107
GBPCADrfd 337
EURAUDrfd -41
GBPCHFrfd -17
EURGBPrfd 291
USDJPYrfd 178
USDCHFrfd 48
EURJPYrfd -154
GBPNZDrfd -31
EURNZDrfd -171
AUDUSDrfd -139
EURUSDrfd 342
AUDCHFrfd -251
EURCHFrfd -7
NZDUSDrfd -47
AUDCADrfd 10
GBPJPYrfd 65
USDCADrfd 34
GBPAUDrfd -199
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCADrfd 3.7K
CHFJPYrfd 3.5K
AUDNZDrfd 932
GBPUSDrfd -251
AUDJPYrfd 3.2K
GBPCADrfd 5.2K
EURAUDrfd -61
GBPCHFrfd -30
EURGBPrfd 2.1K
USDJPYrfd 4.4K
USDCHFrfd 501
EURJPYrfd -2.1K
GBPNZDrfd -248
EURNZDrfd -2K
AUDUSDrfd -1K
EURUSDrfd 2.7K
AUDCHFrfd -1.4K
EURCHFrfd -193
NZDUSDrfd -236
AUDCADrfd 76
GBPJPYrfd 1.2K
USDCADrfd -101
GBPAUDrfd -3.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10 198.92 RUB
最悪のトレード: -12 982 RUB
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +3 155.09 RUB
最大連続損失: -26 980.24 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.08 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 09:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 00:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 12:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 07:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FxM Alfa 1
30 USD/月
33%
0
0
USD
347K
RUB
18
57%
177
68%
100%
1.31
266.46
RUB
16%
1:40
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください