トレード:
177
利益トレード:
121 (68.36%)
損失トレード:
56 (31.64%)
ベストトレード:
10 198.92 RUB
最悪のトレード:
-12 981.98 RUB
総利益:
198 104.86 RUB (44 490 pips)
総損失:
-150 942.10 RUB (27 630 pips)
最大連続の勝ち:
16 (3 155.09 RUB)
最大連続利益:
24 598.90 RUB (11)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
97.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.13
長いトレード:
82 (46.33%)
短いトレード:
95 (53.67%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
266.46 RUB
平均利益:
1 637.23 RUB
平均損失:
-2 695.39 RUB
最大連続の負け:
6 (-26 980.24 RUB)
最大連続損失:
-26 980.24 RUB (6)
月間成長:
-1.60%
年間予想:
-19.45%
アルゴリズム取引:
57%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 041.33 RUB
最大の:
41 603.16 RUB (25.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.39% (41 297.76 RUB)
エクイティによる:
15.90% (53 524.30 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCADrfd
|16
|CHFJPYrfd
|16
|AUDNZDrfd
|13
|GBPUSDrfd
|12
|AUDJPYrfd
|10
|GBPCADrfd
|10
|EURAUDrfd
|9
|GBPCHFrfd
|9
|EURGBPrfd
|9
|USDJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|8
|EURJPYrfd
|8
|GBPNZDrfd
|6
|EURNZDrfd
|6
|AUDUSDrfd
|6
|EURUSDrfd
|6
|AUDCHFrfd
|6
|EURCHFrfd
|4
|NZDUSDrfd
|4
|AUDCADrfd
|3
|GBPJPYrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|GBPAUDrfd
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCADrfd
|285
|CHFJPYrfd
|170
|AUDNZDrfd
|64
|GBPUSDrfd
|-92
|AUDJPYrfd
|107
|GBPCADrfd
|337
|EURAUDrfd
|-41
|GBPCHFrfd
|-17
|EURGBPrfd
|291
|USDJPYrfd
|178
|USDCHFrfd
|48
|EURJPYrfd
|-154
|GBPNZDrfd
|-31
|EURNZDrfd
|-171
|AUDUSDrfd
|-139
|EURUSDrfd
|342
|AUDCHFrfd
|-251
|EURCHFrfd
|-7
|NZDUSDrfd
|-47
|AUDCADrfd
|10
|GBPJPYrfd
|65
|USDCADrfd
|34
|GBPAUDrfd
|-199
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCADrfd
|3.7K
|CHFJPYrfd
|3.5K
|AUDNZDrfd
|932
|GBPUSDrfd
|-251
|AUDJPYrfd
|3.2K
|GBPCADrfd
|5.2K
|EURAUDrfd
|-61
|GBPCHFrfd
|-30
|EURGBPrfd
|2.1K
|USDJPYrfd
|4.4K
|USDCHFrfd
|501
|EURJPYrfd
|-2.1K
|GBPNZDrfd
|-248
|EURNZDrfd
|-2K
|AUDUSDrfd
|-1K
|EURUSDrfd
|2.7K
|AUDCHFrfd
|-1.4K
|EURCHFrfd
|-193
|NZDUSDrfd
|-236
|AUDCADrfd
|76
|GBPJPYrfd
|1.2K
|USDCADrfd
|-101
|GBPAUDrfd
|-3.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
