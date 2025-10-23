- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
194
Gewinntrades:
160 (82.47%)
Verlusttrades:
34 (17.53%)
Bester Trade:
1 654.42 USD
Schlechtester Trade:
-3 952.81 USD
Bruttoprofit:
67 322.37 USD (13 515 pips)
Bruttoverlust:
-23 980.36 USD (4 535 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (10 329.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 329.20 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
92.28%
Max deposit load:
110.53%
Letzter Trade:
43 Minuten
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
10.81
Long-Positionen:
119 (61.34%)
Short-Positionen:
75 (38.66%)
Profit-Faktor:
2.81
Mathematische Gewinnerwartung:
223.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
420.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-705.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2 298.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 952.81 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.54%
Jahresprognose:
91.52%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 544.67 USD
Maximaler:
4 010.44 USD (3.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.98% (3 981.71 USD)
Kapital:
24.52% (31 657.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|183
|SP500
|9
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|36K
|SP500
|6.8K
|GBPUSD
|134
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|7.8K
|SP500
|1.1K
|GBPUSD
|56
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 654.42 USD
Schlechtester Trade: -3 953 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10 329.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 298.62 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.25 × 1337
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 8
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.92 × 358
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.40 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|2.83 × 212
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
