Signale / MetaTrader 5 / Zeuss Alpha Plus FOREX
Ignacio Jimenez Fernandez

Zeuss Alpha Plus FOREX

Ignacio Jimenez Fernandez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 43%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
194
Gewinntrades:
160 (82.47%)
Verlusttrades:
34 (17.53%)
Bester Trade:
1 654.42 USD
Schlechtester Trade:
-3 952.81 USD
Bruttoprofit:
67 322.37 USD (13 515 pips)
Bruttoverlust:
-23 980.36 USD (4 535 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (10 329.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 329.20 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
92.28%
Max deposit load:
110.53%
Letzter Trade:
43 Minuten
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
10.81
Long-Positionen:
119 (61.34%)
Short-Positionen:
75 (38.66%)
Profit-Faktor:
2.81
Mathematische Gewinnerwartung:
223.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
420.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-705.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2 298.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 952.81 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.54%
Jahresprognose:
91.52%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 544.67 USD
Maximaler:
4 010.44 USD (3.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.98% (3 981.71 USD)
Kapital:
24.52% (31 657.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 183
SP500 9
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 36K
SP500 6.8K
GBPUSD 134
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 7.8K
SP500 1.1K
GBPUSD 56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 654.42 USD
Schlechtester Trade: -3 953 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10 329.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 298.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.25 × 1337
VantageFXInternational-Live
0.38 × 8
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
0.92 × 358
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.06 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.40 × 15
AdmiralMarkets-Live
2.83 × 212
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 2
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
noch 9 ...
PTC - Operativa menos riesgo buscando mas del 50% anual  (base 5000€)
Keine Bewertungen
2025.12.09 17:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
