Ignacio Jimenez Fernandez

PTC LATENTE

Ignacio Jimenez Fernandez
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
38 (73.07%)
Loss Trade:
14 (26.92%)
Best Trade:
1 470.88 USD
Worst Trade:
-1 449.02 USD
Profitto lordo:
20 298.17 USD (3 811 pips)
Perdita lorda:
-10 167.76 USD (1 173 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (7 567.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 567.72 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
53.57%
Massimo carico di deposito:
35.32%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.24
Long Trade:
37 (71.15%)
Short Trade:
15 (28.85%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
194.82 USD
Profitto medio:
534.16 USD
Perdita media:
-726.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 298.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 298.62 USD (4)
Crescita mensile:
10.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 544.67 USD
Massimale:
2 386.59 USD (2.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.34% (2 357.29 USD)
Per equità:
0.63% (690.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 51
SP500 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 10K
SP500 162
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.6K
SP500 33
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 470.88 USD
Worst Trade: -1 449 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7 567.72 USD
Massima perdita consecutiva: -2 298.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.25 × 1292
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
4.00 × 7
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
5.80 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
BCS5-Real
8.00 × 1
Weltrade-Real
10.20 × 20
3 più
PTC - Operativa menos riesgo buscando mas del 50% anual  (base 5000€)
Non ci sono recensioni
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
