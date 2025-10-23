- Crescita
Trade:
52
Profit Trade:
38 (73.07%)
Loss Trade:
14 (26.92%)
Best Trade:
1 470.88 USD
Worst Trade:
-1 449.02 USD
Profitto lordo:
20 298.17 USD (3 811 pips)
Perdita lorda:
-10 167.76 USD (1 173 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (7 567.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 567.72 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
53.57%
Massimo carico di deposito:
35.32%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.24
Long Trade:
37 (71.15%)
Short Trade:
15 (28.85%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
194.82 USD
Profitto medio:
534.16 USD
Perdita media:
-726.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 298.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 298.62 USD (4)
Crescita mensile:
10.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 544.67 USD
Massimale:
2 386.59 USD (2.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.34% (2 357.29 USD)
Per equità:
0.63% (690.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|51
|SP500
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|10K
|SP500
|162
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.6K
|SP500
|33
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 470.88 USD
Worst Trade: -1 449 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7 567.72 USD
Massima perdita consecutiva: -2 298.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.25 × 1292
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.00 × 7
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
BCS5-Real
|8.00 × 1
|
Weltrade-Real
|10.20 × 20
