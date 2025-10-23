SeñalesSecciones
Ignacio Jimenez Fernandez

Zeuss Alpha Plus FOREX

Ignacio Jimenez Fernandez
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 43%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
191
Transacciones Rentables:
158 (82.72%)
Transacciones Irrentables:
33 (17.28%)
Mejor transacción:
1 654.42 USD
Peor transacción:
-3 952.81 USD
Beneficio Bruto:
66 841.92 USD (13 390 pips)
Pérdidas Brutas:
-23 869.69 USD (4 526 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (10 329.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 329.20 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
92.28%
Carga máxima del depósito:
110.53%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
10.72
Transacciones Largas:
117 (61.26%)
Transacciones Cortas:
74 (38.74%)
Factor de Beneficio:
2.80
Beneficio Esperado:
224.99 USD
Beneficio medio:
423.05 USD
Pérdidas medias:
-723.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2 298.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 952.81 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.89%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 544.67 USD
Máxima:
4 010.44 USD (3.01%)
Reducción relativa:
De balance:
2.98% (3 981.71 USD)
De fondos:
24.52% (31 657.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 180
SP500 9
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 36K
SP500 6.8K
GBPUSD 134
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 7.7K
SP500 1.1K
GBPUSD 56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 654.42 USD
Peor transacción: -3 953 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +10 329.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 298.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.25 × 1337
VantageFXInternational-Live
0.38 × 8
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
0.92 × 358
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.06 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.40 × 15
AdmiralMarkets-Live
2.83 × 212
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 2
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
otros 9...
PTC - Operativa menos riesgo buscando mas del 50% anual  (base 5000€)
No hay comentarios
2025.12.09 17:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
