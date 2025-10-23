- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
191
Transacciones Rentables:
158 (82.72%)
Transacciones Irrentables:
33 (17.28%)
Mejor transacción:
1 654.42 USD
Peor transacción:
-3 952.81 USD
Beneficio Bruto:
66 841.92 USD (13 390 pips)
Pérdidas Brutas:
-23 869.69 USD (4 526 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (10 329.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 329.20 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
92.28%
Carga máxima del depósito:
110.53%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
10.72
Transacciones Largas:
117 (61.26%)
Transacciones Cortas:
74 (38.74%)
Factor de Beneficio:
2.80
Beneficio Esperado:
224.99 USD
Beneficio medio:
423.05 USD
Pérdidas medias:
-723.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2 298.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 952.81 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.89%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 544.67 USD
Máxima:
4 010.44 USD (3.01%)
Reducción relativa:
De balance:
2.98% (3 981.71 USD)
De fondos:
24.52% (31 657.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|180
|SP500
|9
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|36K
|SP500
|6.8K
|GBPUSD
|134
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|7.7K
|SP500
|1.1K
|GBPUSD
|56
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.25 × 1337
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 8
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.92 × 358
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.40 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|2.83 × 212
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
