シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Zeuss Alpha Plus FOREX
Ignacio Jimenez Fernandez

Zeuss Alpha Plus FOREX

Ignacio Jimenez Fernandez
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 43%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
191
利益トレード:
158 (82.72%)
損失トレード:
33 (17.28%)
ベストトレード:
1 654.42 USD
最悪のトレード:
-3 952.81 USD
総利益:
66 841.92 USD (13 390 pips)
総損失:
-23 869.69 USD (4 526 pips)
最大連続の勝ち:
20 (10 329.20 USD)
最大連続利益:
10 329.20 USD (20)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
92.28%
最大入金額:
110.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
10.72
長いトレード:
117 (61.26%)
短いトレード:
74 (38.74%)
プロフィットファクター:
2.80
期待されたペイオフ:
224.99 USD
平均利益:
423.05 USD
平均損失:
-723.32 USD
最大連続の負け:
4 (-2 298.62 USD)
最大連続損失:
-3 952.81 USD (1)
月間成長:
7.89%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 544.67 USD
最大の:
4 010.44 USD (3.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.98% (3 981.71 USD)
エクイティによる:
24.52% (31 657.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 180
SP500 9
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 36K
SP500 6.8K
GBPUSD 134
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 7.7K
SP500 1.1K
GBPUSD 56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 654.42 USD
最悪のトレード: -3 953 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +10 329.20 USD
最大連続損失: -2 298.62 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.25 × 1337
VantageFXInternational-Live
0.38 × 8
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
0.92 × 358
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.06 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.40 × 15
AdmiralMarkets-Live
2.83 × 212
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 2
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
9 より多く...
PTC - Operativa menos riesgo buscando mas del 50% anual  (base 5000€)
レビューなし
2025.12.09 17:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
