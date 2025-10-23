- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
191
利益トレード:
158 (82.72%)
損失トレード:
33 (17.28%)
ベストトレード:
1 654.42 USD
最悪のトレード:
-3 952.81 USD
総利益:
66 841.92 USD (13 390 pips)
総損失:
-23 869.69 USD (4 526 pips)
最大連続の勝ち:
20 (10 329.20 USD)
最大連続利益:
10 329.20 USD (20)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
92.28%
最大入金額:
110.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
10.72
長いトレード:
117 (61.26%)
短いトレード:
74 (38.74%)
プロフィットファクター:
2.80
期待されたペイオフ:
224.99 USD
平均利益:
423.05 USD
平均損失:
-723.32 USD
最大連続の負け:
4 (-2 298.62 USD)
最大連続損失:
-3 952.81 USD (1)
月間成長:
7.89%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 544.67 USD
最大の:
4 010.44 USD (3.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.98% (3 981.71 USD)
エクイティによる:
24.52% (31 657.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|180
|SP500
|9
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|36K
|SP500
|6.8K
|GBPUSD
|134
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|7.7K
|SP500
|1.1K
|GBPUSD
|56
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 654.42 USD
最悪のトレード: -3 953 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +10 329.20 USD
最大連続損失: -2 298.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.25 × 1337
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 8
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.92 × 358
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.40 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|2.83 × 212
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
