- 자본
- 축소
트레이드:
218
이익 거래:
178 (81.65%)
손실 거래:
40 (18.35%)
최고의 거래:
1 654.42 USD
최악의 거래:
-3 952.81 USD
총 수익:
69 473.04 USD (14 499 pips)
총 손실:
-25 664.28 USD (5 245 pips)
연속 최대 이익:
20 (10 329.20 USD)
연속 최대 이익:
10 329.20 USD (20)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
93.33%
최대 입금량:
110.53%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
10.92
롱(주식매수):
130 (59.63%)
숏(주식차입매도):
88 (40.37%)
수익 요인:
2.71
기대수익:
200.96 USD
평균 이익:
390.30 USD
평균 손실:
-641.61 USD
연속 최대 손실:
4 (-2 298.62 USD)
연속 최대 손실:
-3 952.81 USD (1)
월별 성장률:
5.13%
연간 예측:
62.28%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 544.67 USD
최대한의:
4 010.44 USD (3.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.98% (3 981.71 USD)
자본금별:
24.52% (31 657.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|207
|SP500
|9
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|37K
|SP500
|6.8K
|GBPUSD
|134
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|8.1K
|SP500
|1.1K
|GBPUSD
|56
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 654.42 USD
최악의 거래: -3 953 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +10 329.20 USD
연속 최대 손실: -2 298.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.25 × 1337
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 8
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.92 × 358
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.40 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|2.83 × 212
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
PTC - Operativa menos riesgo buscando mas del 50% anual (base 5000€)
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
44%
0
0
USD
USD
144K
USD
USD
14
0%
218
81%
93%
2.70
200.96
USD
USD
25%
1:200