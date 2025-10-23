- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
191
Negociações com lucro:
158 (82.72%)
Negociações com perda:
33 (17.28%)
Melhor negociação:
1 654.42 USD
Pior negociação:
-3 952.81 USD
Lucro bruto:
66 841.92 USD (13 390 pips)
Perda bruta:
-23 869.69 USD (4 526 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (10 329.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 329.20 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
92.28%
Depósito máximo carregado:
110.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
10.72
Negociações longas:
117 (61.26%)
Negociações curtas:
74 (38.74%)
Fator de lucro:
2.80
Valor esperado:
224.99 USD
Lucro médio:
423.05 USD
Perda média:
-723.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2 298.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 952.81 USD (1)
Crescimento mensal:
7.89%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 544.67 USD
Máximo:
4 010.44 USD (3.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.98% (3 981.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.52% (31 657.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|180
|SP500
|9
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|36K
|SP500
|6.8K
|GBPUSD
|134
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|7.7K
|SP500
|1.1K
|GBPUSD
|56
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 654.42 USD
Pior negociação: -3 953 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +10 329.20 USD
Máxima perda consecutiva: -2 298.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.25 × 1337
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 8
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.92 × 358
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.40 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|2.83 × 212
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
9 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
PTC - Operativa menos riesgo buscando mas del 50% anual (base 5000€)
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
43%
0
0
USD
USD
143K
USD
USD
13
0%
191
82%
92%
2.80
224.99
USD
USD
25%
1:200