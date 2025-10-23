SinaisSeções
Ignacio Jimenez Fernandez

Zeuss Alpha Plus FOREX

Ignacio Jimenez Fernandez
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 43%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
191
Negociações com lucro:
158 (82.72%)
Negociações com perda:
33 (17.28%)
Melhor negociação:
1 654.42 USD
Pior negociação:
-3 952.81 USD
Lucro bruto:
66 841.92 USD (13 390 pips)
Perda bruta:
-23 869.69 USD (4 526 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (10 329.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 329.20 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
92.28%
Depósito máximo carregado:
110.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
10.72
Negociações longas:
117 (61.26%)
Negociações curtas:
74 (38.74%)
Fator de lucro:
2.80
Valor esperado:
224.99 USD
Lucro médio:
423.05 USD
Perda média:
-723.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2 298.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 952.81 USD (1)
Crescimento mensal:
7.89%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 544.67 USD
Máximo:
4 010.44 USD (3.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.98% (3 981.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.52% (31 657.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 180
SP500 9
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 36K
SP500 6.8K
GBPUSD 134
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 7.7K
SP500 1.1K
GBPUSD 56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.25 × 1337
VantageFXInternational-Live
0.38 × 8
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
0.92 × 358
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.06 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.40 × 15
AdmiralMarkets-Live
2.83 × 212
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 2
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
9 mais ...
PTC - Operativa menos riesgo buscando mas del 50% anual  (base 5000€)
Sem comentários
2025.12.09 17:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Zeuss Alpha Plus FOREX
30 USD por mês
43%
0
0
USD
143K
USD
13
0%
191
82%
92%
2.80
224.99
USD
25%
1:200
