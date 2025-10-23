- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
156 (82.53%)
Убыточных трейдов:
33 (17.46%)
Лучший трейд:
1 654.42 USD
Худший трейд:
-3 952.81 USD
Общая прибыль:
66 592.40 USD (13 292 pips)
Общий убыток:
-23 852.02 USD (4 526 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (10 329.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 329.20 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
92.28%
Макс. загрузка депозита:
110.53%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
10.66
Длинных трейдов:
115 (60.85%)
Коротких трейдов:
74 (39.15%)
Профит фактор:
2.79
Мат. ожидание:
226.14 USD
Средняя прибыль:
426.87 USD
Средний убыток:
-722.79 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 298.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 952.81 USD (1)
Прирост в месяц:
7.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 544.67 USD
Максимальная:
4 010.44 USD (3.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.98% (3 981.71 USD)
По эквити:
24.52% (31 657.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|178
|SP500
|9
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|36K
|SP500
|6.8K
|GBPUSD
|134
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|7.6K
|SP500
|1.1K
|GBPUSD
|56
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 654.42 USD
Худший трейд: -3 953 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10 329.20 USD
Макс. убыток в серии: -2 298.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.25 × 1337
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 8
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.92 × 358
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.06 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.40 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|2.83 × 212
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
