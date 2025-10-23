СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Zeuss Alpha Plus FOREX
Ignacio Jimenez Fernandez

Zeuss Alpha Plus FOREX

Ignacio Jimenez Fernandez
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 43%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
156 (82.53%)
Убыточных трейдов:
33 (17.46%)
Лучший трейд:
1 654.42 USD
Худший трейд:
-3 952.81 USD
Общая прибыль:
66 592.40 USD (13 292 pips)
Общий убыток:
-23 852.02 USD (4 526 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (10 329.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 329.20 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
92.28%
Макс. загрузка депозита:
110.53%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
10.66
Длинных трейдов:
115 (60.85%)
Коротких трейдов:
74 (39.15%)
Профит фактор:
2.79
Мат. ожидание:
226.14 USD
Средняя прибыль:
426.87 USD
Средний убыток:
-722.79 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 298.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 952.81 USD (1)
Прирост в месяц:
7.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 544.67 USD
Максимальная:
4 010.44 USD (3.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.98% (3 981.71 USD)
По эквити:
24.52% (31 657.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 178
SP500 9
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 36K
SP500 6.8K
GBPUSD 134
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 7.6K
SP500 1.1K
GBPUSD 56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 654.42 USD
Худший трейд: -3 953 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10 329.20 USD
Макс. убыток в серии: -2 298.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.25 × 1337
VantageFXInternational-Live
0.38 × 8
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
0.92 × 358
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.06 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.40 × 15
AdmiralMarkets-Live
2.83 × 212
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 2
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
еще 9...
PTC - Operativa menos riesgo buscando mas del 50% anual  (base 5000€)
Нет отзывов
2025.12.09 17:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
