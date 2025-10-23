- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
38 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (26.92%)
En iyi işlem:
1 470.88 USD
En kötü işlem:
-1 449.02 USD
Brüt kâr:
20 298.17 USD (3 811 pips)
Brüt zarar:
-10 196.73 USD (1 173 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (7 567.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 567.72 USD (14)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
62.36%
Maks. mevduat yükü:
70.56%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.23
Alış işlemleri:
37 (71.15%)
Satış işlemleri:
15 (28.85%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
194.26 USD
Ortalama kâr:
534.16 USD
Ortalama zarar:
-728.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 298.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 298.62 USD (4)
Aylık büyüme:
10.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 544.67 USD
Maksimum:
2 386.59 USD (2.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.34% (2 357.29 USD)
Varlığa göre:
0.63% (690.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|51
|SP500
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|10K
|SP500
|162
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.6K
|SP500
|33
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 470.88 USD
En kötü işlem: -1 449 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7 567.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 298.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.25 × 1292
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.00 × 7
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
BCS5-Real
|8.00 × 1
|
Weltrade-Real
|10.20 × 20
PTC - Operativa menos riesgo buscando mas del 50% anual (base 5000€)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
10%
0
0
USD
USD
110K
USD
USD
4
0%
52
73%
62%
1.99
194.26
USD
USD
2%
1:200