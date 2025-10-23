SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PTC LATENTE
Ignacio Jimenez Fernandez

PTC LATENTE

Ignacio Jimenez Fernandez
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
38 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (26.92%)
En iyi işlem:
1 470.88 USD
En kötü işlem:
-1 449.02 USD
Brüt kâr:
20 298.17 USD (3 811 pips)
Brüt zarar:
-10 196.73 USD (1 173 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (7 567.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 567.72 USD (14)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
62.36%
Maks. mevduat yükü:
70.56%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.23
Alış işlemleri:
37 (71.15%)
Satış işlemleri:
15 (28.85%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
194.26 USD
Ortalama kâr:
534.16 USD
Ortalama zarar:
-728.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 298.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 298.62 USD (4)
Aylık büyüme:
10.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 544.67 USD
Maksimum:
2 386.59 USD (2.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.34% (2 357.29 USD)
Varlığa göre:
0.63% (690.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 51
SP500 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 10K
SP500 162
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.6K
SP500 33
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 470.88 USD
En kötü işlem: -1 449 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7 567.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 298.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.25 × 1292
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
4.00 × 7
Binary.com-Server
4.33 × 3
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
5.80 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
BCS5-Real
8.00 × 1
Weltrade-Real
10.20 × 20
3 daha fazla...
PTC - Operativa menos riesgo buscando mas del 50% anual  (base 5000€)
İnceleme yok
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
