Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 FXOpen-MT5 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 Darwinex-Live 0.25 × 1292 PrimeCodex-MT5 0.75 × 326 ForexTimeFXTM-Live01 0.90 × 10 VantageFXInternational-Live 2.00 × 1 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 2.86 × 195 Ava-Real 1-MT5 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 3.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 FPMarkets-Live 4.00 × 2 TickmillUK-Live 4.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 4.00 × 7 Binary.com-Server 4.33 × 3 XMGlobal-MT5 4 5.70 × 147 RoboForex-Pro 5.72 × 108 FBS-Real 5.80 × 15 Pepperstone-MT5-Live01 6.00 × 1 BCS5-Real 8.00 × 1 Weltrade-Real 10.20 × 20