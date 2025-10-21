SignaleKategorien
Alexander Pavlenko

Forex trading

Alexander Pavlenko
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 412%
RoboForex-Pro
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
73
Gewinntrades:
58 (79.45%)
Verlusttrades:
15 (20.55%)
Bester Trade:
7.29 USD
Schlechtester Trade:
-1.62 USD
Bruttoprofit:
110.99 USD (13 919 pips)
Bruttoverlust:
-6.11 USD (810 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (25.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.60 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.88
Trading-Aktivität:
56.48%
Max deposit load:
2.04%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
58.59
Long-Positionen:
47 (64.38%)
Short-Positionen:
26 (35.62%)
Profit-Faktor:
18.17
Mathematische Gewinnerwartung:
1.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.62 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.12%
Jahresprognose:
37.91%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.28 USD
Maximaler:
1.79 USD (0.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.15% (0.18 USD)
Kapital:
4.17% (24.58 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD 17
NZDUSD 16
USDCAD 15
EURUSD 13
EURJPY 5
GBPAUD 4
AUDJPY 2
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 12
NZDUSD 27
USDCAD 23
EURUSD 15
EURJPY 4
GBPAUD 16
AUDJPY 8
USDJPY 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 1.8K
NZDUSD 2.7K
USDCAD 2.6K
EURUSD 1.6K
EURJPY 743
GBPAUD 2.6K
AUDJPY 1.2K
USDJPY -20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.29 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.53 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 25
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
GemTradeCo-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.00 × 6
TickmillAsia-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
VantageInternational-Live 6
0.00 × 11
Neomarkets-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
Exness-MT5Real39
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
ForexTime-Live01
0.00 × 9
PUPrime-Live
0.00 × 1
CDGGlobal-Server
0.00 × 16
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 34
noch 201 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 04:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 14:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 13:12
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 10.88% of days out of the 147 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Forex trading
30 USD pro Monat
412%
0
0
USD
619
USD
33
95%
73
79%
56%
18.16
1.44
USD
4%
1:500
