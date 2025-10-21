SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Forex trading
Alexander Pavlenko

Forex trading

Alexander Pavlenko
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
RoboForex-Pro
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
34 (82.92%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (17.07%)
En iyi işlem:
4.66 USD
En kötü işlem:
-0.43 USD
Brüt kâr:
54.50 USD (6 004 pips)
Brüt zarar:
-1.28 USD (173 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (25.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.60 USD (17)
Sharpe oranı:
0.98
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.35%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
108.61
Alış işlemleri:
26 (63.41%)
Satış işlemleri:
15 (36.59%)
Kâr faktörü:
42.58
Beklenen getiri:
1.30 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-0.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.49 USD (2)
Aylık büyüme:
22.44%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
0.49 USD (0.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 16
EURUSD 13
USDCAD 8
NZDCAD 2
USDJPY 1
AUDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 27
EURUSD 15
USDCAD 6
NZDCAD 2
USDJPY 0
AUDJPY 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD 2.7K
EURUSD 1.6K
USDCAD 755
NZDCAD 247
USDJPY -20
AUDJPY 615
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.66 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 25
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 11
FreshForex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
GemTradeCo-Live
0.00 × 1
TickmillAsia-Live
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 33
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 112
Exness-MT5Real27
0.00 × 4
AKFXFinancial-MT5Live-2
0.00 × 155
195 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.21 13:12
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 10.88% of days out of the 147 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Forex trading
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
568
USD
21
95%
41
82%
100%
42.57
1.30
USD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.