İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
34 (82.92%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (17.07%)
En iyi işlem:
4.66 USD
En kötü işlem:
-0.43 USD
Brüt kâr:
54.50 USD (6 004 pips)
Brüt zarar:
-1.28 USD (173 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (25.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.60 USD (17)
Sharpe oranı:
0.98
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.35%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
108.61
Alış işlemleri:
26 (63.41%)
Satış işlemleri:
15 (36.59%)
Kâr faktörü:
42.58
Beklenen getiri:
1.30 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-0.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.49 USD (2)
Aylık büyüme:
22.44%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
0.49 USD (0.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|13
|USDCAD
|8
|NZDCAD
|2
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|27
|EURUSD
|15
|USDCAD
|6
|NZDCAD
|2
|USDJPY
|0
|AUDJPY
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|2.7K
|EURUSD
|1.6K
|USDCAD
|755
|NZDCAD
|247
|USDJPY
|-20
|AUDJPY
|615
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.66 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 25
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 1
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 112
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 4
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 155
