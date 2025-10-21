SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Forex trading
Alexander Pavlenko

Forex trading

Alexander Pavlenko
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
41
Bénéfice trades:
34 (82.92%)
Perte trades:
7 (17.07%)
Meilleure transaction:
4.66 USD
Pire transaction:
-0.43 USD
Bénéfice brut:
54.50 USD (6 004 pips)
Perte brute:
-1.28 USD (173 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (25.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.60 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.98
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.35%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
108.61
Longs trades:
26 (63.41%)
Courts trades:
15 (36.59%)
Facteur de profit:
42.58
Rendement attendu:
1.30 USD
Bénéfice moyen:
1.60 USD
Perte moyenne:
-0.18 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-0.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.49 USD (2)
Croissance mensuelle:
22.44%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.28 USD
Maximal:
0.49 USD (0.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 16
EURUSD 13
USDCAD 8
NZDCAD 2
USDJPY 1
AUDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD 27
EURUSD 15
USDCAD 6
NZDCAD 2
USDJPY 0
AUDJPY 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD 2.7K
EURUSD 1.6K
USDCAD 755
NZDCAD 247
USDJPY -20
AUDJPY 615
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.66 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +25.60 USD
Perte consécutive maximale: -0.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 25
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 11
FreshForex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
GemTradeCo-Live
0.00 × 1
TickmillAsia-Live
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 33
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 112
Exness-MT5Real27
0.00 × 4
AKFXFinancial-MT5Live-2
0.00 × 155
195 plus...
Aucun avis
2025.10.21 13:12
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 10.88% of days out of the 147 days of the signal's entire lifetime.
