Alexander Pavlenko

Forex trading

Alexander Pavlenko
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 412%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
58 (79.45%)
Убыточных трейдов:
15 (20.55%)
Лучший трейд:
7.29 USD
Худший трейд:
-1.62 USD
Общая прибыль:
110.99 USD (13 919 pips)
Общий убыток:
-6.11 USD (810 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (25.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.60 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
56.48%
Макс. загрузка депозита:
2.04%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
58.59
Длинных трейдов:
47 (64.38%)
Коротких трейдов:
26 (35.62%)
Профит фактор:
18.17
Мат. ожидание:
1.44 USD
Средняя прибыль:
1.91 USD
Средний убыток:
-0.41 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.62 USD (1)
Прирост в месяц:
3.12%
Годовой прогноз:
37.91%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
1.79 USD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.15% (0.18 USD)
По эквити:
4.17% (24.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 17
NZDUSD 16
USDCAD 15
EURUSD 13
EURJPY 5
GBPAUD 4
AUDJPY 2
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 12
NZDUSD 27
USDCAD 23
EURUSD 15
EURJPY 4
GBPAUD 16
AUDJPY 8
USDJPY 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 1.8K
NZDUSD 2.7K
USDCAD 2.6K
EURUSD 1.6K
EURJPY 743
GBPAUD 2.6K
AUDJPY 1.2K
USDJPY -20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.29 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +25.60 USD
Макс. убыток в серии: -1.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 25
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
GemTradeCo-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.00 × 6
TickmillAsia-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
VantageInternational-Live 6
0.00 × 11
Neomarkets-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
Exness-MT5Real39
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
ForexTime-Live01
0.00 × 9
PUPrime-Live
0.00 × 1
CDGGlobal-Server
0.00 × 16
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 34
Нет отзывов
2025.12.29 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 04:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 14:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 13:12
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 10.88% of days out of the 147 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.