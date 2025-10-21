- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
58 (79.45%)
Убыточных трейдов:
15 (20.55%)
Лучший трейд:
7.29 USD
Худший трейд:
-1.62 USD
Общая прибыль:
110.99 USD (13 919 pips)
Общий убыток:
-6.11 USD (810 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (25.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.60 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
56.48%
Макс. загрузка депозита:
2.04%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
58.59
Длинных трейдов:
47 (64.38%)
Коротких трейдов:
26 (35.62%)
Профит фактор:
18.17
Мат. ожидание:
1.44 USD
Средняя прибыль:
1.91 USD
Средний убыток:
-0.41 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.62 USD (1)
Прирост в месяц:
3.12%
Годовой прогноз:
37.91%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
1.79 USD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.15% (0.18 USD)
По эквити:
4.17% (24.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|17
|NZDUSD
|16
|USDCAD
|15
|EURUSD
|13
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|4
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|12
|NZDUSD
|27
|USDCAD
|23
|EURUSD
|15
|EURJPY
|4
|GBPAUD
|16
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|1.8K
|NZDUSD
|2.7K
|USDCAD
|2.6K
|EURUSD
|1.6K
|EURJPY
|743
|GBPAUD
|2.6K
|AUDJPY
|1.2K
|USDJPY
|-20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.29 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +25.60 USD
Макс. убыток в серии: -1.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 25
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 6
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 16
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 34
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
412%
0
0
USD
USD
619
USD
USD
33
95%
73
79%
56%
18.16
1.44
USD
USD
4%
1:500