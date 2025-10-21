시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Forex trading
Alexander Pavlenko

Forex trading

Alexander Pavlenko
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 414%
RoboForex-Pro
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
75
이익 거래:
59 (78.66%)
손실 거래:
16 (21.33%)
최고의 거래:
7.29 USD
최악의 거래:
-1.62 USD
총 수익:
114.34 USD (14 360 pips)
총 손실:
-6.94 USD (944 pips)
연속 최대 이익:
17 (25.60 USD)
연속 최대 이익:
25.60 USD (17)
샤프 비율:
0.88
거래 활동:
58.78%
최대 입금량:
2.04%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
60.00
롱(주식매수):
49 (65.33%)
숏(주식차입매도):
26 (34.67%)
수익 요인:
16.48
기대수익:
1.43 USD
평균 이익:
1.94 USD
평균 손실:
-0.43 USD
연속 최대 손실:
3 (-1.53 USD)
연속 최대 손실:
-1.62 USD (1)
월별 성장률:
3.41%
연간 예측:
41.39%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.28 USD
최대한의:
1.79 USD (0.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.15% (0.18 USD)
자본금별:
4.17% (24.58 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCAD 17
NZDCAD 17
NZDUSD 16
EURUSD 13
EURJPY 5
GBPAUD 4
AUDJPY 2
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCAD 25
NZDCAD 12
NZDUSD 27
EURUSD 15
EURJPY 4
GBPAUD 16
AUDJPY 8
USDJPY 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCAD 2.9K
NZDCAD 1.8K
NZDUSD 2.7K
EURUSD 1.6K
EURJPY 743
GBPAUD 2.6K
AUDJPY 1.2K
USDJPY -20
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7.29 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +25.60 USD
연속 최대 손실: -1.53 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 25
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
GemTradeCo-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.00 × 6
TickmillAsia-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
VantageInternational-Live 6
0.00 × 11
Neomarkets-Live
0.00 × 8
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
Exness-MT5Real39
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
ForexTime-Live01
0.00 × 9
PUPrime-Live
0.00 × 1
CDGGlobal-Server
0.00 × 16
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 34
리뷰 없음
2025.12.29 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 04:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 14:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 13:12
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 10.88% of days out of the 147 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Forex trading
월별 30 USD
414%
0
0
USD
622
USD
33
96%
75
78%
59%
16.47
1.43
USD
4%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.