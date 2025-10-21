- 자본
- 축소
트레이드:
75
이익 거래:
59 (78.66%)
손실 거래:
16 (21.33%)
최고의 거래:
7.29 USD
최악의 거래:
-1.62 USD
총 수익:
114.34 USD (14 360 pips)
총 손실:
-6.94 USD (944 pips)
연속 최대 이익:
17 (25.60 USD)
연속 최대 이익:
25.60 USD (17)
샤프 비율:
0.88
거래 활동:
58.78%
최대 입금량:
2.04%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
60.00
롱(주식매수):
49 (65.33%)
숏(주식차입매도):
26 (34.67%)
수익 요인:
16.48
기대수익:
1.43 USD
평균 이익:
1.94 USD
평균 손실:
-0.43 USD
연속 최대 손실:
3 (-1.53 USD)
연속 최대 손실:
-1.62 USD (1)
월별 성장률:
3.41%
연간 예측:
41.39%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.28 USD
최대한의:
1.79 USD (0.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.15% (0.18 USD)
자본금별:
4.17% (24.58 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD
|17
|NZDCAD
|17
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|13
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|4
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD
|25
|NZDCAD
|12
|NZDUSD
|27
|EURUSD
|15
|EURJPY
|4
|GBPAUD
|16
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD
|2.9K
|NZDCAD
|1.8K
|NZDUSD
|2.7K
|EURUSD
|1.6K
|EURJPY
|743
|GBPAUD
|2.6K
|AUDJPY
|1.2K
|USDJPY
|-20
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.29 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +25.60 USD
연속 최대 손실: -1.53 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 25
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 6
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 16
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 34
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
414%
0
0
USD
USD
622
USD
USD
33
96%
75
78%
59%
16.47
1.43
USD
USD
4%
1:500