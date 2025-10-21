信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Forex trading
Alexander Pavlenko

Forex trading

Alexander Pavlenko
0条评论
可靠性
33
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 412%
RoboForex-Pro
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
73
盈利交易:
58 (79.45%)
亏损交易:
15 (20.55%)
最好交易:
7.29 USD
最差交易:
-1.62 USD
毛利:
110.99 USD (13 919 pips)
毛利亏损:
-6.11 USD (810 pips)
最大连续赢利:
17 (25.60 USD)
最大连续盈利:
25.60 USD (17)
夏普比率:
0.88
交易活动:
56.48%
最大入金加载:
2.04%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
58.59
长期交易:
47 (64.38%)
短期交易:
26 (35.62%)
利润因子:
18.17
预期回报:
1.44 USD
平均利润:
1.91 USD
平均损失:
-0.41 USD
最大连续失误:
3 (-1.53 USD)
最大连续亏损:
-1.62 USD (1)
每月增长:
3.12%
年度预测:
37.91%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
1.79 USD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
1.15% (0.18 USD)
净值:
4.17% (24.58 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 17
NZDUSD 16
USDCAD 15
EURUSD 13
EURJPY 5
GBPAUD 4
AUDJPY 2
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 12
NZDUSD 27
USDCAD 23
EURUSD 15
EURJPY 4
GBPAUD 16
AUDJPY 8
USDJPY 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 1.8K
NZDUSD 2.7K
USDCAD 2.6K
EURUSD 1.6K
EURJPY 743
GBPAUD 2.6K
AUDJPY 1.2K
USDJPY -20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.29 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +25.60 USD
最大连续亏损: -1.53 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 25
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
GemTradeCo-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.00 × 6
TickmillAsia-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
VantageInternational-Live 6
0.00 × 11
Neomarkets-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
Exness-MT5Real39
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
ForexTime-Live01
0.00 × 9
PUPrime-Live
0.00 × 1
CDGGlobal-Server
0.00 × 16
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 34
201 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.29 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 04:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 14:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 13:12
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 10.88% of days out of the 147 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Forex trading
每月30 USD
412%
0
0
USD
619
USD
33
95%
73
79%
56%
18.16
1.44
USD
4%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载