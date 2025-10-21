- 成长
交易:
73
盈利交易:
58 (79.45%)
亏损交易:
15 (20.55%)
最好交易:
7.29 USD
最差交易:
-1.62 USD
毛利:
110.99 USD (13 919 pips)
毛利亏损:
-6.11 USD (810 pips)
最大连续赢利:
17 (25.60 USD)
最大连续盈利:
25.60 USD (17)
夏普比率:
0.88
交易活动:
56.48%
最大入金加载:
2.04%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
58.59
长期交易:
47 (64.38%)
短期交易:
26 (35.62%)
利润因子:
18.17
预期回报:
1.44 USD
平均利润:
1.91 USD
平均损失:
-0.41 USD
最大连续失误:
3 (-1.53 USD)
最大连续亏损:
-1.62 USD (1)
每月增长:
3.12%
年度预测:
37.91%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.28 USD
最大值:
1.79 USD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
1.15% (0.18 USD)
净值:
4.17% (24.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|17
|NZDUSD
|16
|USDCAD
|15
|EURUSD
|13
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|4
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|12
|NZDUSD
|27
|USDCAD
|23
|EURUSD
|15
|EURJPY
|4
|GBPAUD
|16
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|1.8K
|NZDUSD
|2.7K
|USDCAD
|2.6K
|EURUSD
|1.6K
|EURJPY
|743
|GBPAUD
|2.6K
|AUDJPY
|1.2K
|USDJPY
|-20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.29 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +25.60 USD
最大连续亏损: -1.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 25
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 6
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 16
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 34
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
412%
0
0
USD
USD
619
USD
USD
33
95%
73
79%
56%
18.16
1.44
USD
USD
4%
1:500