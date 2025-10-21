- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
34 (82.92%)
Loss Trade:
7 (17.07%)
Best Trade:
4.66 USD
Worst Trade:
-0.43 USD
Profitto lordo:
54.50 USD (6 004 pips)
Perdita lorda:
-1.28 USD (173 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (25.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.60 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.98
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.35%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
108.61
Long Trade:
26 (63.41%)
Short Trade:
15 (36.59%)
Fattore di profitto:
42.58
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-0.18 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.49 USD (2)
Crescita mensile:
22.44%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
0.49 USD (0.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|13
|USDCAD
|8
|NZDCAD
|2
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|27
|EURUSD
|15
|USDCAD
|6
|NZDCAD
|2
|USDJPY
|0
|AUDJPY
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|2.7K
|EURUSD
|1.6K
|USDCAD
|755
|NZDCAD
|247
|USDJPY
|-20
|AUDJPY
|615
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.66 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 25
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 1
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 112
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 4
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 155
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
568
USD
USD
21
95%
41
82%
100%
42.57
1.30
USD
USD
0%
1:500