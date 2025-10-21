SegnaliSezioni
Alexander Pavlenko

Forex trading

Alexander Pavlenko
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
34 (82.92%)
Loss Trade:
7 (17.07%)
Best Trade:
4.66 USD
Worst Trade:
-0.43 USD
Profitto lordo:
54.50 USD (6 004 pips)
Perdita lorda:
-1.28 USD (173 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (25.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.60 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.98
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.35%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
108.61
Long Trade:
26 (63.41%)
Short Trade:
15 (36.59%)
Fattore di profitto:
42.58
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-0.18 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.49 USD (2)
Crescita mensile:
22.44%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
0.49 USD (0.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 16
EURUSD 13
USDCAD 8
NZDCAD 2
USDJPY 1
AUDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 27
EURUSD 15
USDCAD 6
NZDCAD 2
USDJPY 0
AUDJPY 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 2.7K
EURUSD 1.6K
USDCAD 755
NZDCAD 247
USDJPY -20
AUDJPY 615
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.66 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 25
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 11
FreshForex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
GemTradeCo-Live
0.00 × 1
TickmillAsia-Live
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 33
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 112
Exness-MT5Real27
0.00 × 4
AKFXFinancial-MT5Live-2
0.00 × 155
Non ci sono recensioni
2025.10.21 13:12
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 10.88% of days out of the 147 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Forex trading
30USD al mese
0%
0
0
USD
568
USD
21
95%
41
82%
100%
42.57
1.30
USD
0%
1:500
