- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
58 (79.45%)
Negociações com perda:
15 (20.55%)
Melhor negociação:
7.29 USD
Pior negociação:
-1.62 USD
Lucro bruto:
110.99 USD (13 919 pips)
Perda bruta:
-6.11 USD (810 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (25.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.60 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.88
Atividade de negociação:
56.48%
Depósito máximo carregado:
2.04%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
58.59
Negociações longas:
47 (64.38%)
Negociações curtas:
26 (35.62%)
Fator de lucro:
18.17
Valor esperado:
1.44 USD
Lucro médio:
1.91 USD
Perda média:
-0.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.62 USD (1)
Crescimento mensal:
3.12%
Previsão anual:
37.91%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
1.79 USD (0.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.15% (0.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.17% (24.58 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|17
|NZDUSD
|16
|USDCAD
|15
|EURUSD
|13
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|4
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|12
|NZDUSD
|27
|USDCAD
|23
|EURUSD
|15
|EURJPY
|4
|GBPAUD
|16
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|1.8K
|NZDUSD
|2.7K
|USDCAD
|2.6K
|EURUSD
|1.6K
|EURJPY
|743
|GBPAUD
|2.6K
|AUDJPY
|1.2K
|USDJPY
|-20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.29 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +25.60 USD
Máxima perda consecutiva: -1.53 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 25
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 6
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 16
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 34
201 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
412%
0
0
USD
USD
619
USD
USD
33
95%
73
79%
56%
18.16
1.44
USD
USD
4%
1:500