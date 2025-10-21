SinaisSeções
Alexander Pavlenko

Forex trading

Alexander Pavlenko
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 412%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
58 (79.45%)
Negociações com perda:
15 (20.55%)
Melhor negociação:
7.29 USD
Pior negociação:
-1.62 USD
Lucro bruto:
110.99 USD (13 919 pips)
Perda bruta:
-6.11 USD (810 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (25.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.60 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.88
Atividade de negociação:
56.48%
Depósito máximo carregado:
2.04%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
58.59
Negociações longas:
47 (64.38%)
Negociações curtas:
26 (35.62%)
Fator de lucro:
18.17
Valor esperado:
1.44 USD
Lucro médio:
1.91 USD
Perda média:
-0.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.62 USD (1)
Crescimento mensal:
3.12%
Previsão anual:
37.91%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
1.79 USD (0.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.15% (0.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.17% (24.58 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 17
NZDUSD 16
USDCAD 15
EURUSD 13
EURJPY 5
GBPAUD 4
AUDJPY 2
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 12
NZDUSD 27
USDCAD 23
EURUSD 15
EURJPY 4
GBPAUD 16
AUDJPY 8
USDJPY 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 1.8K
NZDUSD 2.7K
USDCAD 2.6K
EURUSD 1.6K
EURJPY 743
GBPAUD 2.6K
AUDJPY 1.2K
USDJPY -20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.29 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +25.60 USD
Máxima perda consecutiva: -1.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 25
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
GemTradeCo-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.00 × 6
TickmillAsia-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
VantageInternational-Live 6
0.00 × 11
Neomarkets-Live
0.00 × 6
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
Exness-MT5Real39
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
ForexTime-Live01
0.00 × 9
PUPrime-Live
0.00 × 1
CDGGlobal-Server
0.00 × 16
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 34
201 mais ...
Sem comentários
2025.12.29 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 04:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 14:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 13:12
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 10.88% of days out of the 147 days of the signal's entire lifetime.
