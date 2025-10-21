- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
73
利益トレード:
58 (79.45%)
損失トレード:
15 (20.55%)
ベストトレード:
7.29 USD
最悪のトレード:
-1.62 USD
総利益:
110.99 USD (13 919 pips)
総損失:
-6.11 USD (810 pips)
最大連続の勝ち:
17 (25.60 USD)
最大連続利益:
25.60 USD (17)
シャープレシオ:
0.88
取引アクティビティ:
56.48%
最大入金額:
2.04%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
58.59
長いトレード:
47 (64.38%)
短いトレード:
26 (35.62%)
プロフィットファクター:
18.17
期待されたペイオフ:
1.44 USD
平均利益:
1.91 USD
平均損失:
-0.41 USD
最大連続の負け:
3 (-1.53 USD)
最大連続損失:
-1.62 USD (1)
月間成長:
3.12%
年間予想:
37.91%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 USD
最大の:
1.79 USD (0.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.15% (0.18 USD)
エクイティによる:
4.17% (24.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|17
|NZDUSD
|16
|USDCAD
|15
|EURUSD
|13
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|4
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|12
|NZDUSD
|27
|USDCAD
|23
|EURUSD
|15
|EURJPY
|4
|GBPAUD
|16
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|1.8K
|NZDUSD
|2.7K
|USDCAD
|2.6K
|EURUSD
|1.6K
|EURJPY
|743
|GBPAUD
|2.6K
|AUDJPY
|1.2K
|USDJPY
|-20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.29 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +25.60 USD
最大連続損失: -1.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 25
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 6
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 16
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 34
レビューなし
