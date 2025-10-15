SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / KingFxpro trading
Harry Cabrito

KingFxpro trading

Harry Cabrito
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
309
Gewinntrades:
253 (81.87%)
Verlusttrades:
56 (18.12%)
Bester Trade:
33.53 USD
Schlechtester Trade:
-50.47 USD
Bruttoprofit:
1 605.12 USD (150 138 pips)
Bruttoverlust:
-1 599.02 USD (154 781 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (99.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
148.28 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
57.81%
Max deposit load:
8.47%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.01
Long-Positionen:
159 (51.46%)
Short-Positionen:
150 (48.54%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-51.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-100.51 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.40%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
285.62 USD
Maximaler:
429.83 USD (36.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.54% (429.75 USD)
Kapital:
9.60% (83.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 305
GBPUSD 2
GBPAUD 1
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -75
GBPUSD 44
GBPAUD 8
USDCAD 30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -8.3K
GBPUSD 1.5K
GBPAUD 647
USDCAD 1.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.53 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +99.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 882
ICMarketsSC-MT5
0.86 × 5690
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
noch 129 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

FOR MONITORING PURPOSES ONLY


DO NOT COPY

Keine Bewertungen
2025.12.24 15:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.24 09:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 12:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 13:07
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.15 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 13:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
KingFxpro trading
30 USD pro Monat
1%
0
0
USD
1K
USD
10
91%
309
81%
58%
1.00
0.02
USD
37%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.