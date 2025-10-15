- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
309
利益トレード:
253 (81.87%)
損失トレード:
56 (18.12%)
ベストトレード:
33.53 USD
最悪のトレード:
-50.47 USD
総利益:
1 605.12 USD (150 138 pips)
総損失:
-1 599.02 USD (154 781 pips)
最大連続の勝ち:
24 (99.68 USD)
最大連続利益:
148.28 USD (18)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
56.80%
最大入金額:
8.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
159 (51.46%)
短いトレード:
150 (48.54%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.02 USD
平均利益:
6.34 USD
平均損失:
-28.55 USD
最大連続の負け:
3 (-51.83 USD)
最大連続損失:
-100.51 USD (2)
月間成長:
15.40%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
285.62 USD
最大の:
429.83 USD (36.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.54% (429.75 USD)
エクイティによる:
9.60% (83.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-75
|GBPUSD
|44
|GBPAUD
|8
|USDCAD
|30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-8.3K
|GBPUSD
|1.5K
|GBPAUD
|647
|USDCAD
|1.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +33.53 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +99.68 USD
最大連続損失: -51.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 882
|
ICMarketsSC-MT5
|0.86 × 5690
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
129 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
FOR MONITORING PURPOSES ONLY
DO NOT COPY
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
10
91%
309
81%
57%
1.00
0.02
USD
USD
37%
1:500