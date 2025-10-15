SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / KingFxpro trading
Harry Cabrito

KingFxpro trading

Harry Cabrito
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
309
Transacciones Rentables:
253 (81.87%)
Transacciones Irrentables:
56 (18.12%)
Mejor transacción:
33.53 USD
Peor transacción:
-50.47 USD
Beneficio Bruto:
1 605.12 USD (150 138 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 599.02 USD (154 781 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (99.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
148.28 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
56.80%
Carga máxima del depósito:
8.47%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
0.01
Transacciones Largas:
159 (51.46%)
Transacciones Cortas:
150 (48.54%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.02 USD
Beneficio medio:
6.34 USD
Pérdidas medias:
-28.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-51.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-100.51 USD (2)
Crecimiento al mes:
15.40%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
285.62 USD
Máxima:
429.83 USD (36.54%)
Reducción relativa:
De balance:
36.54% (429.75 USD)
De fondos:
9.60% (83.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 305
GBPUSD 2
GBPAUD 1
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -75
GBPUSD 44
GBPAUD 8
USDCAD 30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -8.3K
GBPUSD 1.5K
GBPAUD 647
USDCAD 1.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +33.53 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +99.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -51.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 882
ICMarketsSC-MT5
0.86 × 5690
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
otros 129...
No hay comentarios
2025.12.24 15:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.24 09:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 12:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 13:07
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.15 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 13:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
KingFxpro trading
30 USD al mes
1%
0
0
USD
1K
USD
10
91%
309
81%
57%
1.00
0.02
USD
37%
1:500
Copiar

