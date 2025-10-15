SinaisSeções
Harry Cabrito

KingFxpro trading

Harry Cabrito
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
309
Negociações com lucro:
253 (81.87%)
Negociações com perda:
56 (18.12%)
Melhor negociação:
33.53 USD
Pior negociação:
-50.47 USD
Lucro bruto:
1 605.12 USD (150 138 pips)
Perda bruta:
-1 599.02 USD (154 781 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (99.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
148.28 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
56.80%
Depósito máximo carregado:
8.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
159 (51.46%)
Negociações curtas:
150 (48.54%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
6.34 USD
Perda média:
-28.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-51.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.51 USD (2)
Crescimento mensal:
15.40%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
285.62 USD
Máximo:
429.83 USD (36.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.54% (429.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.60% (83.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 305
GBPUSD 2
GBPAUD 1
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -75
GBPUSD 44
GBPAUD 8
USDCAD 30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -8.3K
GBPUSD 1.5K
GBPAUD 647
USDCAD 1.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +33.53 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +99.68 USD
Máxima perda consecutiva: -51.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 882
ICMarketsSC-MT5
0.86 × 5690
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
129 mais ...
FOR MONITORING PURPOSES ONLY


DO NOT COPY

Sem comentários
2025.12.24 15:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.24 09:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 12:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 13:07
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.15 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 13:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
KingFxpro trading
30 USD por mês
1%
0
0
USD
1K
USD
10
91%
309
81%
57%
1.00
0.02
USD
37%
1:500
Copiar

