트레이드:
311
이익 거래:
255 (81.99%)
손실 거래:
56 (18.01%)
최고의 거래:
33.53 USD
최악의 거래:
-50.47 USD
총 수익:
1 631.08 USD (151 386 pips)
총 손실:
-1 599.41 USD (154 781 pips)
연속 최대 이익:
24 (99.68 USD)
연속 최대 이익:
148.28 USD (18)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
61.88%
최대 입금량:
8.47%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.07
롱(주식매수):
161 (51.77%)
숏(주식차입매도):
150 (48.23%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.10 USD
평균 이익:
6.40 USD
평균 손실:
-28.56 USD
연속 최대 손실:
3 (-51.83 USD)
연속 최대 손실:
-100.51 USD (2)
월별 성장률:
12.76%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
285.62 USD
최대한의:
429.83 USD (36.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.54% (429.75 USD)
자본금별:
9.60% (83.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCHF
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-75
|GBPUSD
|44
|GBPAUD
|8
|USDCAD
|30
|AUDUSD
|13
|AUDCHF
|13
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-8.3K
|GBPUSD
|1.5K
|GBPAUD
|647
|USDCAD
|1.5K
|AUDUSD
|748
|AUDCHF
|500
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
최고의 거래: +33.53 USD
최악의 거래: -50 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +99.68 USD
연속 최대 손실: -51.83 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
EverestCM-Live
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
itexsys-Platform
|0.00 × 1
FxGrow-Live
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 8
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
|0.20 × 61
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
VTMarkets-Live
|0.67 × 276
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
|0.81 × 6600
Exness-MT5Real8
|0.83 × 888
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
FOR MONITORING PURPOSES ONLY
DO NOT COPY
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
12
91%
311
81%
62%
1.01
0.10
USD
USD
37%
1:500