Сигналы / MetaTrader 5 / KingFxpro trading
Harry Cabrito

KingFxpro trading

Harry Cabrito
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
309
Прибыльных трейдов:
253 (81.87%)
Убыточных трейдов:
56 (18.12%)
Лучший трейд:
33.53 USD
Худший трейд:
-50.47 USD
Общая прибыль:
1 605.12 USD (150 138 pips)
Общий убыток:
-1 598.91 USD (154 781 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (99.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
148.28 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
55.10%
Макс. загрузка депозита:
8.47%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
159 (51.46%)
Коротких трейдов:
150 (48.54%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
6.34 USD
Средний убыток:
-28.55 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-51.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.51 USD (2)
Прирост в месяц:
19.98%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
285.62 USD
Максимальная:
429.83 USD (36.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.54% (429.75 USD)
По эквити:
9.60% (83.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 305
GBPUSD 2
GBPAUD 1
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -75
GBPUSD 44
GBPAUD 8
USDCAD 30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -8.3K
GBPUSD 1.5K
GBPAUD 647
USDCAD 1.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.53 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +99.68 USD
Макс. убыток в серии: -51.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 882
ICMarketsSC-MT5
0.86 × 5690
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
еще 129...
FOR MONITORING PURPOSES ONLY


DO NOT COPY

Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.24 09:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 12:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 16:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 13:07
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.15 13:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 13:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
