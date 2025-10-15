- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
309
Прибыльных трейдов:
253 (81.87%)
Убыточных трейдов:
56 (18.12%)
Лучший трейд:
33.53 USD
Худший трейд:
-50.47 USD
Общая прибыль:
1 605.12 USD (150 138 pips)
Общий убыток:
-1 598.91 USD (154 781 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (99.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
148.28 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
55.10%
Макс. загрузка депозита:
8.47%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
159 (51.46%)
Коротких трейдов:
150 (48.54%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
6.34 USD
Средний убыток:
-28.55 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-51.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.51 USD (2)
Прирост в месяц:
19.98%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
285.62 USD
Максимальная:
429.83 USD (36.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.54% (429.75 USD)
По эквити:
9.60% (83.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-75
|GBPUSD
|44
|GBPAUD
|8
|USDCAD
|30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-8.3K
|GBPUSD
|1.5K
|GBPAUD
|647
|USDCAD
|1.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.53 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +99.68 USD
Макс. убыток в серии: -51.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 882
|
ICMarketsSC-MT5
|0.86 × 5690
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
