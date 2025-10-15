- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
6.96 USD
Worst Trade:
-6.05 USD
Profitto lordo:
17.32 USD (1 748 pips)
Perdita lorda:
-6.56 USD (57 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (17.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.32 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
61.73%
Massimo carico di deposito:
0.82%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
5 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.64
Profitto previsto:
2.15 USD
Profitto medio:
4.33 USD
Perdita media:
-6.56 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.05 USD (1)
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.44 USD
Massimale:
6.44 USD (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.54% (5.54 USD)
Per equità:
0.80% (8.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.96 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.32 USD
Massima perdita consecutiva: -6.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 101
|
ICMarketsAU-Live
|1.43 × 179
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real7
|2.35 × 151
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
FOR MONITORING PURPOSES ONLY
DO NOT COPY
