- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
309
盈利交易:
253 (81.87%)
亏损交易:
56 (18.12%)
最好交易:
33.53 USD
最差交易:
-50.47 USD
毛利:
1 605.12 USD (150 138 pips)
毛利亏损:
-1 598.91 USD (154 781 pips)
最大连续赢利:
24 (99.68 USD)
最大连续盈利:
148.28 USD (18)
夏普比率:
0.01
交易活动:
56.80%
最大入金加载:
8.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.01
长期交易:
159 (51.46%)
短期交易:
150 (48.54%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
6.34 USD
平均损失:
-28.55 USD
最大连续失误:
3 (-51.83 USD)
最大连续亏损:
-100.51 USD (2)
每月增长:
19.98%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
285.62 USD
最大值:
429.83 USD (36.54%)
相对跌幅:
结余:
36.54% (429.75 USD)
净值:
9.60% (83.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-75
|GBPUSD
|44
|GBPAUD
|8
|USDCAD
|30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-8.3K
|GBPUSD
|1.5K
|GBPAUD
|647
|USDCAD
|1.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.53 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +99.68 USD
最大连续亏损: -51.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
itexsys-Platform
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
|0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Exness-MT5Real8
|0.82 × 882
ICMarketsSC-MT5
|0.86 × 5690
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
