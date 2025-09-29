SignaleKategorien
Tofiko Yahsipani

Buy and Sell

Tofiko Yahsipani
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 54%
Exness-Real16
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
36 (73.46%)
Verlusttrades:
13 (26.53%)
Bester Trade:
497 695.08 IDR
Schlechtester Trade:
-323 326.89 IDR
Bruttoprofit:
4 564 534.36 IDR (13 281 pips)
Bruttoverlust:
-1 653 867.40 IDR (6 412 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (572 303.81 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 454 127.74 IDR (6)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
99.07%
Max deposit load:
17.74%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
6.67
Long-Positionen:
29 (59.18%)
Short-Positionen:
20 (40.82%)
Profit-Faktor:
2.76
Mathematische Gewinnerwartung:
59 401.37 IDR
Durchschnittlicher Profit:
126 792.62 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-127 220.57 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-436 623.57 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-436 623.57 IDR (3)
Wachstum pro Monat :
11.29%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 IDR
Maximaler:
436 623.57 IDR (6.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.50% (334 307.81 IDR)
Kapital:
41.03% (4 500 576.56 IDR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 49
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 293
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 6.9K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +497 695.08 IDR
Schlechtester Trade: -323 327 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +572 303.81 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -436 623.57 IDR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Weltrade-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 4
Exness-Real21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-2
0.13 × 8
Exness-Real16
0.23 × 30
Exness-Real29
0.29 × 171
Exness-Real6
0.33 × 12
Exness-Real33
0.44 × 9
TMGM.TradeMax-Live10
0.95 × 40
LQDLtd-Live02
1.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live10
1.11 × 9
Exness-Real
1.94 × 16
VTMarkets-Live 3
10.00 × 3
Bismillah
Keine Bewertungen
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 19:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
