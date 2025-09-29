- Wachstum
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
36 (73.46%)
Verlusttrades:
13 (26.53%)
Bester Trade:
497 695.08 IDR
Schlechtester Trade:
-323 326.89 IDR
Bruttoprofit:
4 564 534.36 IDR (13 281 pips)
Bruttoverlust:
-1 653 867.40 IDR (6 412 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (572 303.81 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 454 127.74 IDR (6)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
99.07%
Max deposit load:
17.74%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
6.67
Long-Positionen:
29 (59.18%)
Short-Positionen:
20 (40.82%)
Profit-Faktor:
2.76
Mathematische Gewinnerwartung:
59 401.37 IDR
Durchschnittlicher Profit:
126 792.62 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-127 220.57 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-436 623.57 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-436 623.57 IDR (3)
Wachstum pro Monat :
11.29%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 IDR
Maximaler:
436 623.57 IDR (6.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.50% (334 307.81 IDR)
Kapital:
41.03% (4 500 576.56 IDR)
Bester Trade: +497 695.08 IDR
Schlechtester Trade: -323 327 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +572 303.81 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -436 623.57 IDR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
Exness-Real21
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.23 × 30
|
Exness-Real29
|0.29 × 171
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
Exness-Real33
|0.44 × 9
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Exness-Real
|1.94 × 16
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
