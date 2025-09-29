- Incremento
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
36 (73.46%)
Transacciones Irrentables:
13 (26.53%)
Mejor transacción:
497 695.08 IDR
Peor transacción:
-323 326.89 IDR
Beneficio Bruto:
4 564 534.36 IDR (13 281 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 653 867.40 IDR (6 412 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (572 303.81 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 454 127.74 IDR (6)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
99.07%
Carga máxima del depósito:
17.74%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
6.67
Transacciones Largas:
29 (59.18%)
Transacciones Cortas:
20 (40.82%)
Factor de Beneficio:
2.76
Beneficio Esperado:
59 401.37 IDR
Beneficio medio:
126 792.62 IDR
Pérdidas medias:
-127 220.57 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-436 623.57 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-436 623.57 IDR (3)
Crecimiento al mes:
11.29%
Trading algorítmico:
2%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 IDR
Máxima:
436 623.57 IDR (6.68%)
Reducción relativa:
De balance:
9.50% (334 307.81 IDR)
De fondos:
41.03% (4 500 576.56 IDR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|293
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +497 695.08 IDR
Peor transacción: -323 327 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +572 303.81 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -436 623.57 IDR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
Exness-Real21
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.23 × 30
|
Exness-Real29
|0.29 × 171
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
Exness-Real33
|0.44 × 9
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Exness-Real
|1.94 × 16
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
Bismillah
No hay comentarios
