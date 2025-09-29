SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Buy and Sell
Tofiko Yahsipani

Buy and Sell

Tofiko Yahsipani
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 54%
Exness-Real16
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
36 (73.46%)
Transacciones Irrentables:
13 (26.53%)
Mejor transacción:
497 695.08 IDR
Peor transacción:
-323 326.89 IDR
Beneficio Bruto:
4 564 534.36 IDR (13 281 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 653 867.40 IDR (6 412 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (572 303.81 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 454 127.74 IDR (6)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
99.07%
Carga máxima del depósito:
17.74%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
6.67
Transacciones Largas:
29 (59.18%)
Transacciones Cortas:
20 (40.82%)
Factor de Beneficio:
2.76
Beneficio Esperado:
59 401.37 IDR
Beneficio medio:
126 792.62 IDR
Pérdidas medias:
-127 220.57 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-436 623.57 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-436 623.57 IDR (3)
Crecimiento al mes:
11.29%
Trading algorítmico:
2%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 IDR
Máxima:
436 623.57 IDR (6.68%)
Reducción relativa:
De balance:
9.50% (334 307.81 IDR)
De fondos:
41.03% (4 500 576.56 IDR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 293
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 6.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +497 695.08 IDR
Peor transacción: -323 327 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +572 303.81 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -436 623.57 IDR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Weltrade-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 4
Exness-Real21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-2
0.13 × 8
Exness-Real16
0.23 × 30
Exness-Real29
0.29 × 171
Exness-Real6
0.33 × 12
Exness-Real33
0.44 × 9
TMGM.TradeMax-Live10
0.95 × 40
LQDLtd-Live02
1.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live10
1.11 × 9
Exness-Real
1.94 × 16
VTMarkets-Live 3
10.00 × 3
Bismillah
No hay comentarios
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 19:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
