Tofiko Yahsipani

Buy and Sell

Tofiko Yahsipani
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 54%
Exness-Real16
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
36 (73.46%)
Убыточных трейдов:
13 (26.53%)
Лучший трейд:
497 695.08 IDR
Худший трейд:
-323 326.89 IDR
Общая прибыль:
4 564 534.36 IDR (13 281 pips)
Общий убыток:
-1 653 867.40 IDR (6 412 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (572 303.81 IDR)
Макс. прибыль в серии:
1 454 127.74 IDR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
99.07%
Макс. загрузка депозита:
17.74%
Последний трейд:
30 минут
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
6.67
Длинных трейдов:
29 (59.18%)
Коротких трейдов:
20 (40.82%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
59 401.37 IDR
Средняя прибыль:
126 792.62 IDR
Средний убыток:
-127 220.57 IDR
Макс. серия проигрышей:
3 (-436 623.57 IDR)
Макс. убыток в серии:
-436 623.57 IDR (3)
Прирост в месяц:
11.29%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 IDR
Максимальная:
436 623.57 IDR (6.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.50% (334 307.81 IDR)
По эквити:
41.03% (4 500 576.56 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 293
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 6.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +497 695.08 IDR
Худший трейд: -323 327 IDR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +572 303.81 IDR
Макс. убыток в серии: -436 623.57 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Weltrade-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 4
Exness-Real21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-2
0.13 × 8
Exness-Real16
0.23 × 30
Exness-Real29
0.29 × 171
Exness-Real6
0.33 × 12
Exness-Real33
0.44 × 9
TMGM.TradeMax-Live10
0.95 × 40
LQDLtd-Live02
1.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live10
1.11 × 9
Exness-Real
1.94 × 16
VTMarkets-Live 3
10.00 × 3
Bismillah
Нет отзывов
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 19:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
