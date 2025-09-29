- Прирост
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
36 (73.46%)
Убыточных трейдов:
13 (26.53%)
Лучший трейд:
497 695.08 IDR
Худший трейд:
-323 326.89 IDR
Общая прибыль:
4 564 534.36 IDR (13 281 pips)
Общий убыток:
-1 653 867.40 IDR (6 412 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (572 303.81 IDR)
Макс. прибыль в серии:
1 454 127.74 IDR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
99.07%
Макс. загрузка депозита:
17.74%
Последний трейд:
30 минут
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
6.67
Длинных трейдов:
29 (59.18%)
Коротких трейдов:
20 (40.82%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
59 401.37 IDR
Средняя прибыль:
126 792.62 IDR
Средний убыток:
-127 220.57 IDR
Макс. серия проигрышей:
3 (-436 623.57 IDR)
Макс. убыток в серии:
-436 623.57 IDR (3)
Прирост в месяц:
11.29%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 IDR
Максимальная:
436 623.57 IDR (6.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.50% (334 307.81 IDR)
По эквити:
41.03% (4 500 576.56 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|293
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +497 695.08 IDR
Худший трейд: -323 327 IDR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +572 303.81 IDR
Макс. убыток в серии: -436 623.57 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
Exness-Real21
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.23 × 30
|
Exness-Real29
|0.29 × 171
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
Exness-Real33
|0.44 × 9
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Exness-Real
|1.94 × 16
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
