信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Buy and Sell
Tofiko Yahsipani

Buy and Sell

Tofiko Yahsipani
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 54%
Exness-Real16
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
49
盈利交易:
36 (73.46%)
亏损交易:
13 (26.53%)
最好交易:
497 695.08 IDR
最差交易:
-323 326.89 IDR
毛利:
4 564 534.36 IDR (13 281 pips)
毛利亏损:
-1 653 867.40 IDR (6 412 pips)
最大连续赢利:
10 (572 303.81 IDR)
最大连续盈利:
1 454 127.74 IDR (6)
夏普比率:
0.38
交易活动:
99.07%
最大入金加载:
17.74%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
4 天
采收率:
6.67
长期交易:
29 (59.18%)
短期交易:
20 (40.82%)
利润因子:
2.76
预期回报:
59 401.37 IDR
平均利润:
126 792.62 IDR
平均损失:
-127 220.57 IDR
最大连续失误:
3 (-436 623.57 IDR)
最大连续亏损:
-436 623.57 IDR (3)
每月增长:
11.29%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
0.00 IDR
最大值:
436 623.57 IDR (6.68%)
相对跌幅:
结余:
9.50% (334 307.81 IDR)
净值:
41.03% (4 500 576.56 IDR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 293
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 6.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +497 695.08 IDR
最差交易: -323 327 IDR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +572 303.81 IDR
最大连续亏损: -436 623.57 IDR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Weltrade-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 4
Exness-Real21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-2
0.13 × 8
Exness-Real16
0.23 × 30
Exness-Real29
0.29 × 171
Exness-Real6
0.33 × 12
Exness-Real33
0.44 × 9
TMGM.TradeMax-Live10
0.95 × 40
LQDLtd-Live02
1.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live10
1.11 × 9
Exness-Real
1.94 × 16
VTMarkets-Live 3
10.00 × 3
Bismillah
没有评论
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 19:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
