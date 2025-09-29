- 成长
交易:
49
盈利交易:
36 (73.46%)
亏损交易:
13 (26.53%)
最好交易:
497 695.08 IDR
最差交易:
-323 326.89 IDR
毛利:
4 564 534.36 IDR (13 281 pips)
毛利亏损:
-1 653 867.40 IDR (6 412 pips)
最大连续赢利:
10 (572 303.81 IDR)
最大连续盈利:
1 454 127.74 IDR (6)
夏普比率:
0.38
交易活动:
99.07%
最大入金加载:
17.74%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
4 天
采收率:
6.67
长期交易:
29 (59.18%)
短期交易:
20 (40.82%)
利润因子:
2.76
预期回报:
59 401.37 IDR
平均利润:
126 792.62 IDR
平均损失:
-127 220.57 IDR
最大连续失误:
3 (-436 623.57 IDR)
最大连续亏损:
-436 623.57 IDR (3)
每月增长:
11.29%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
0.00 IDR
最大值:
436 623.57 IDR (6.68%)
相对跌幅:
结余:
9.50% (334 307.81 IDR)
净值:
41.03% (4 500 576.56 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|293
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +497 695.08 IDR
最差交易: -323 327 IDR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +572 303.81 IDR
最大连续亏损: -436 623.57 IDR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
Exness-Real21
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.23 × 30
|
Exness-Real29
|0.29 × 171
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
Exness-Real33
|0.44 × 9
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Exness-Real
|1.94 × 16
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
Bismillah
没有评论
