- 자본
- 축소
트레이드:
57
이익 거래:
40 (70.17%)
손실 거래:
17 (29.82%)
최고의 거래:
1 019 364.26 IDR
최악의 거래:
-718 485.77 IDR
총 수익:
6 138 849.86 IDR (14 846 pips)
총 손실:
-3 359 180.64 IDR (9 637 pips)
연속 최대 이익:
10 (572 303.81 IDR)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
99.07%
최대 입금량:
17.74%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
1.63
롱(주식매수):
31 (54.39%)
숏(주식차입매도):
26 (45.61%)
수익 요인:
1.83
기대수익:
48 766.13 IDR
평균 이익:
153 471.25 IDR
평균 손실:
-197 598.86 IDR
연속 최대 손실:
3 (-1 703 971.85 IDR)
연속 최대 손실:
-1 703 971.85 IDR (3)
월별 성장률:
9.50%
연간 예측:
115.24%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 IDR
최대한의:
1 703 971.85 IDR (21.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.54% (1 703 971.85 IDR)
자본금별:
41.03% (4 500 576.56 IDR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|280
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 019 364.26 IDR
최악의 거래: -718 486 IDR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +572 303.81 IDR
연속 최대 손실: -1 703 971.85 IDR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
Exness-Real21
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.23 × 30
|
Exness-Real29
|0.29 × 171
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
Exness-Real33
|0.44 × 9
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Exness-Real
|1.94 × 16
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
Bismillah
리뷰 없음
